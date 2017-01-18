متعب بن عبدالله: حكومة خادم الحرمين حريصة على تطوير القوات العسكرية في شتى المجالات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة أمس, صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتم خلال الاستقبال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال أنظمة الأقمار الصناعية والقيادة والسيطرة والمجالات المرتبطة بها، حيث تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الاحتياجات العسكرية بالتقنيات الحديثة المتطورة والاستفادة من إمكانات مراكز أبحاث المدينة من خلال تقديم الاستشارات وتطوير برامج تحليل الإشارات اللاسلكية والبرامج المساعدة، وتشمل مجالات المذكرة الاستفادة من منظومة ربط البيانات، وأنظمة تأمين المعلومات في شبكات الاتصالات، وكذلك الاستفادة من مراكز الأبحاث والدراسات في مجالات الأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات والدعم الفني بين الطرفين.

وأعرب سمو وزير الحرس الوطني عن تطلعه لتحقيق أهداف هذا التعاون انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير القوات العسكرية في شتى المجالات والاستفادة من القدرات والخدمات التي تقدمها المدينة مواكبة لأحدث التطبيقات والخبرات، وسعياً للاستفادة الشاملة من التقنيات المتقدمة في هذ الجانب.

بدوره عبر سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الحرس الوطني التي من شأنها رفع مستوى التعاون بين الطرفين بما يعزز كفاءة الأداء التقني ويسهم في تحديث أنظمة المعلومات والاتصالات في إطار الخدمات التي تقدمها المدينة لمختلف مؤسسات الدولة لا سيما في المجال العسكري.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن لبده ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد سلاح الإشارة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله العياضي والمشرف العام على إدارة البرامج الخاصة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد الحصان.