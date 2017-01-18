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م.الفضلي يستقبل سفير فرنسا ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

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استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مكتبه بالوزارة أمس، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرنسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية فرنسا في مجال البيئة والمياه والزراعة.

كما استقبل في مكتبه بالوزارة أمس رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كانايو نوانزي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأعرب الوزير الفضلي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لما بذله من جهود متميزة خلال فترة رئاسته للصندوق.

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