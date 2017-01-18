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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : القبض على المطلوب ‏حسين الفرج

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صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام، فقد تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من القبض على المطلوب ‏حسين محمد علي الفرج سعودي الجنسية، ‏والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ستقف في وجه كل من تسول لهم أنفسهم الإخلال بالأمن وترويع المواطنين والمقيمين والقيام بأنشطة إرهابية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وسوف يجدون بتكاتف وتعاضد أبناء هذا الوطن المخلصين والواعين لما يحاك ضد بلادهم من مخططات ما يردع إجرامهم ويقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض ( إنه لا يفلح الظالمون) .

كما تدعو كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم، وتهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم المسارعة في الإبلاغ على الهاتف 990 علماً أنه يسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقا. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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