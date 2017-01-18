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التمرين البحري السعودي السوداني يواصـل فعـالياته

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واصل التمرين البحري السعودي السوداني المشترك "الفلك 2"، الذي ينفذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية والقوات المسلحة السودانية ممثلة بقواتها البحرية فعالياته، وذلك في إطـار تنفيذ التمارين المشتركة.

واشتملت التمارين على تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة منها المشاركة في اقتحام إحدى السفن والقيام بتفتيشها للتأكد من عدم تهريبها للأسلحة والممنوعات، وشاركت بها الوحدات البحرية الخاصة من الجانبين.

كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر، تم تنفيذه عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغواصين، كما شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية بتنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

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إنزال لتطبيق فرضية تطهير الجزيرة من الألغام

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اشتمل التمرين على المشاركة في اقتحام إحدى السفن بالزوارق السريعة

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شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية في التدريبات

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