ديوان المظالم يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

استقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل أمس، رئيس ديوان المظالم د. خالد بن محمد اليوسف والوفد المرافق له، وتوقيع مذكرة تفاهم تخدم الجهتين.

وأوضح د. سليمان أبا الخيل أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز جوانب التعاون بين مؤسسات الدولة وخصوصاً المختصة بالجانب العدلي والقضائي، وخدمة للدين والعقيدة والوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله.

وأشاد أبا الخيل بما يبذله منسوبو ديوان المظالم من جهود واضحة للقيام بتحقيق أهداف الديوان والتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة، مبينا أن هذا التوقيع يأتي تعزيزاً لتضافر الجهود بين الجامعة والديوان في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير وبما يعود بالنفع والفائدة بين الجانبين.

من جانبه، أكد د. خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم أن جامعة الإمام هي من أولى الجامعات التي وقع معها ديوان المظالم مذكرة تفاهم تخدم الجهتين، وأنها تعتبر الجامعة الأم في مجال الشريعة الإسلامية القائم على الوسطية والاعتدال.

وذكر الدكتور اليوسف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء علاقة مشتركة بين الجهتين تسعى من خلالها إلى التعاون في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية وتبادل الخبرات اللازمة.