القبض على 9 من الإخوان بالشرقية بحوزتهم منشورات تحريضية وصورا للمعزول

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القرين بالشرقية، القبض على 9 أشخاص من المنتمين لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبحوزتهم 22 صورة للرئيس المعزول، وذلك لمشاركتهم فى مسيرة تحريضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، يفيد إخطارًا بضبط 9 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بدائرة قسم شرطة القرين، وبحوزتهم عدد (22 ) صورة للرئيس المعزول وعدد (3) استمارة لحزب الحرية والعدالة وعدد (1) شمروخ، جارى اتخاذ الإجراءات القانونيه قبلهم، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى.