تركيا: «الخراساني» يعترف بمذبحة المطعم

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء أن مشتبها به أوزبكيا أوقفته اجهزة الامن في اسطنبول اعترف بأنه منفذ الاعتداء على المطعم في المدينة ليلة رأس السنة والذي تبناه تنظيم «داعش» واودى بحياة 39 شخصا.

وبعد أسبوعين من المطاردة، اعتقلت السلطات التركية المشتبه به عبد القادر ماشاريبوف صباح الثلاثاء في شقة بحي اسنيورت في الشطر الأوروبي من اسطنبول بعدما رصدت الشرطة قبل ثلاثة أيام من ذلك مخبأ المشتبه به وتبعته للتعرف على شركائه.

وقال محافظ اسطنبول واصب شاهين للصحافة «اعترف الإرهابي بجريمته» مشيرا إلى أنه ولد في اوزبكستان عام 1983.

وتابع «تدرب في أفغانستان وهو يتكلم أربع لغات. إنه إرهابي مدرب بشكل جيد».

وصادرت الشرطة خلال عملية المداهمة 197 الف دولار واسلحة.

وكانت وكالة دوغان ذكرت أن المشتبه به الذي كان فارا منذ الهجوم الدموي على ملهى «رينا»، معروف في تنظيم «داعش» باسمه الحركي ابو محمد الخراساني.

وأكد المحافظ انه «من الواضح أن الهجوم نفذ باسم داعش،» مضيفا أن قوات الامن اعتقلت كذلك في الشقة نفسها عراقيا وثلاث نساء، يتحدرون من إفريقيا ومصر ويشتبه بارتباطهم بالتنظيم المتطرف.

ونشرت وسائل اعلام محلية صورة للمشتبه به، يظهر فيها وجهه مدمى ويرتدي قميص «تي شيرت»، فيما يمسك به شرطي من عنقه.

واشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالقبض على المتهم وهنأ قوات الامن.

وقال «من الاون فصاعدا لن يفلت اي شخص في هذا البلد بفعلته .. وتتم محاسبة الجميع في اطار القانون».

وبعدما أفادت وسائل الإعلام في وقت سابق أن الرجل كان برفقة ابنه البالغ من العمر أربع سنوات عند اعتقاله، أكد المحافظ أن الطفل لم يكن في الشقة عند مداهمتها.

وتابع شاهين أنه تمت تعبئة حوالى ألفي شرطي في إطار العملية، بدعم من أجهزة الاستخبارات.

ولفت إلى أن الشرطة دهمت 152 عنوانا وأوقفت خمسين شخصا.

ويعتبر القبض على المهاجم على قيد الحياة نصرا كبيرا لقوات الامن التركية حيث قد يقودهم للعثور على خلايا اخرى على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية في المدينة.

وشكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو «باسم الوطن» الشرطة ووزير الداخلية سليمان سويلو، في تغريدة على موقع تويتر.

اما رئيس الوزراء بن علي يلدريم، فقال للصحافيين ان «الأهم هو القبض على منفذ هذا الهجوم الشنيع وكشف القوى التي تقف خلفه. هذا تطور مهم بالنسبة لنا».

المهاجم بعد القبض عليه (رويترز)