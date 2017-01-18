خالد الفيصل للمسؤولين: سمعتم مطالب الأهالي فحققوها

الأمير خالد الفيصل متحدثاً للمسؤولين

"سمعتم مطالب الأهالي فحققوها" كانت هذه افتتاحية حديث صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمسؤولي المنطقة، خلال تدشينه ورشة عمل تحديث إستراتيجية التنمية بالمنطقة أمس في فندق الهيلتون بجدة.

وقال سموه: "نفخر بإنجاز بعض المشروعات ونأسف على تأخر البعض الآخر، نستعيد اليوم ما بدأناه قبل سنوات ونحضّر لمشروع آخر للأعوام المقبلة، ونتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا".

واستعرض مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية د. هشام بن عبدالرحمن الفالح الرؤية التنموية للمنطقة ومواءمتها لرؤية المملكة 2030، والتي تشمل نماذج للتنمية الإقليمية المقترحة للمنطقة، متطرقاً لأهداف التنمية المستدامة والساعية للتقليل من فجوات التنمية بين مراكز النمو الحضرية والقرى، والأخذ في الاعتبار إمكانات التنمية المتاحة، إلى جانب العمل على تحقيق تنمية، من خلال مراكز نمو مختارة عبر محاور إستراتيجية معدة لهذا الخصوص.

واستعرضت ورشة العمل أهداف التخطيط الإقليمي الرامية لتحقيق تنمية متوزاية ومستدامة، وتوظيف المشروعات القادرة على إيجاد فرص العمل، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار توزيع استعمالات الأراضي الإقليمية ودعم مراكز التنمية.

واقترحت ورشة العمل وضع خطة وإطار عمل إستراتيجي وخارطة طريق ورؤية قابلة للتنفيذ وحشد واستغلال أمثل الطاقات لتنفيذها واستغلال المواد المتاحة لهذا الهدف.

وأوصت الورشة في جلساتها الأولى بتحقيق مواءمة فاعلة واقترحت إيجاد مشروعات تعنى بجانب الادخار وتعزيز ودعم مشروعات التطوّع وتحديد مؤشرات الأداء إلى جانب مراجعة تفاصيل أهداف الرؤية التنمية وتعزيز المشروعات القائمة واقتراح أخرى جديدة مع إحاطة الكوادر العاملة بنتائج المواءمة وانعكاساتها.

من جهة ثانية يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بمحافظة جدة اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة؛ للاطلاع على أهم المشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها، والمتأخرة، وسبل تسريع العمل فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أنّ زيارة سموه لمحافظة جدة تأتي ضمن الزيارات السنوية لكل محافظات المنطقة؛ حيث نفذ سموه عدة زيارات شملت محافظات بحرة والجموم والكامل وخليص، مؤكّداً أنّ نجاح هذه الزيارات السنوية بدا واضحاً، حيث أصبحت متابعة سموه للمشروعات واطلاعه ودعمه لتحريك المتعثر منها محركاً أساسياً للتنمية.

ورشة العمل ناقشت الإستراتيجية التنموية بالمنطقة