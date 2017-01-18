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خادم الحرمين يطلع على خطط مركز الملك سلمان الاجتمـاعـي ويستقبــل مستشـار ألمـانـيـا السـابـق

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خادم الحرمين يطلع على خطط مركز الملك سلمان الاجتمـاعـي ويستقبــل مستشـار ألمـانـيـا السـابـق خادم الحرمين يطلع على خطط مركز الملك سلمان الاجتمـاعـي ويستقبــل مستشـار ألمـانـيـا السـابـق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس أعضاء مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين في مواصلة المركز أداء مهامه بما يحقق التطلعات المنشودة.

كما اطلع -أيده الله- على مسيرة المركز في المرحلة السابقة، ورؤيته وخططه المستقبلية للأعوام القادمة.

وفي ختام الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي، كما تسلم كتابا عن المركز.

كما استقبل خادم الحرمين -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس دولة مستشار ألمانيا السابق والرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وألمانيا.

خادم الحرمين يوقع على لوحة تحكي مسيرة مركز الملك سلمان الاجتماعي

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