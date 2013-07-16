خامس الثانوية مكرر علمي..سأسعى للإلتحاق بجامعة زويل



> أكد أحمد محمد الصغير محمد الخامس مكرر علمي رياضة والحاصل علي مجموع 408 علمي ابن مدرسة المنيا للغات والمقيم بمدينة المنيا الجديدة أن لدية شقيقان الأولي فاطمة وتكبره سنًا بالصف الأول طب أسنان وشقيق أصغر يدعي عبد الرحمن بالصف الأول الثانوي ووالده طبيب اسنان ووالدته طبيبة أمراض نساء وتوليد .

وأكد أن اسرته بذلت معه مجهودا كبيرا في توفير جميع سبل الراحة التي تساعدة علي المذاكرة وكنت اخصص من 5 ساعات الي 12 ساعة يوميا للمذاكرة بالاضافة الي انني كنت احصل علي الدروس الخصوصية في جميع المواد .

وأضاف أن رغبته الاساسية الالتحاق بجامعة زويل او هندسة عين شمس ووجه نصائحة الي كل زملائة القادمين الي المرحلة الثانوية انهم لا بد من التركيز من اليوم الاول ومقولة الاهتمام في الفترات الاخيرة غير صائبة بالمرة فضلا عن التوكل علي الله مشددا علي ان المناهج تحتاج الي تعديل من زاوية عدم اجبارة الطالب علي الكتاب المدرسي فقط ولابد ان تساير المناهج الحديثة والمناهج ليست بالمستوي المطلوب واذا نظرت الي اخر في سني في احد الدول الخارجية لن نجده يفعل ما نفعله ورغم تعديلة 2006 واضافة العلوم الجديد الا انها تنقصها الكثير بالاضافة الي ان المدرسة لابد ان تعود الي عهدها وان يكون التزام الطالب بالمدرسة فقط.