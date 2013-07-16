أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

خامس الثانوية مكرر علمي..سأسعى للإلتحاق بجامعة زويل

Google+ Print
خامس الثانوية مكرر علمي..سأسعى للإلتحاق بجامعة زويل خامس الثانوية مكرر علمي..سأسعى للإلتحاق بجامعة زويل

من أوائل الثانوية العامة
> أكد أحمد محمد الصغير محمد الخامس مكرر علمي والحاصل علي مجموع 408 علمي ابن مدرسة المنيا للغات والمقيم بمدينة المنيا الجديدة أن لدية شقيقان الأولي فاطمة وتكبره سنًا بالصف الأول طب أسنان وشقيق أصغر يدعي عبد الرحمن بالصف الأول الثانوي ووالده طبيب اسنان ووالدته طبيبة أمراض نساء وتوليد .

وأكد أن اسرته بذلت معه مجهودا كبيرا في توفير جميع سبل الراحة التي تساعدة علي المذاكرة وكنت اخصص من 5 ساعات الي 12 ساعة يوميا للمذاكرة بالاضافة الي انني كنت احصل علي الدروس الخصوصية في جميع المواد .

وأضاف أن رغبته الاساسية الالتحاق بجامعة زويل او هندسة عين شمس ووجه نصائحة الي كل زملائة القادمين الي المرحلة الثانوية انهم لا بد من التركيز من اليوم الاول ومقولة الاهتمام في الفترات الاخيرة غير صائبة بالمرة فضلا عن التوكل علي الله مشددا علي ان المناهج تحتاج الي تعديل من زاوية عدم اجبارة الطالب علي الكتاب المدرسي فقط ولابد ان تساير المناهج الحديثة والمناهج ليست بالمستوي المطلوب واذا نظرت الي اخر في سني في احد الدول الخارجية لن نجده يفعل ما نفعله ورغم تعديلة 2006 واضافة العلوم الجديد الا انها تنقصها الكثير بالاضافة الي ان المدرسة لابد ان تعود الي عهدها وان يكون التزام الطالب بالمدرسة فقط.

خامس الثانوية العامة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد