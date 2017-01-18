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الجبير يبحث ونظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

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الجبير يبحث ونظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية الجبير يبحث ونظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أول أمس مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في مقر وزارة الخارجية الفرنسية. وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتائج مؤتمر باريس للسلام. كما تم بحث الأزمة في سورية واليمن وليبيا والأوضاع في العراق، والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب. حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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