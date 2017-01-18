أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

بتروجت والمقاولون يزاحمان الإسماعيلى على ضم إسلام جمال

Google+ Print
بتروجت والمقاولون يزاحمان الإسماعيلى على ضم إسلام جمال بتروجت والمقاولون يزاحمان الإسماعيلى على ضم إسلام جمال

>كتب عمرو جاب الله

دخل مسئولو بتروجت والمقاولون العرب، فى مفاوضات مكثفة مع إسلام جمال مدافع الزمالك، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير.

 

كان الزمالك قد اتخذ قرارا نهائيا برحيل إسلام جمال على سبيل الإعارة فى الميركاتو الشتوى، لعدم قيده فى القائمة الإفريقية، ليختار اللاعب النادى الإسماعيلى للانتقال إليه قبل تلقيه مكالمات فى الساعات الأخيرة من بتروجت والمقاولون العرب.

 

يقع مدافع الزمالك فى حيرة بعد عرض بتروجت، خاصة بعد أن تولى حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب القيادة الفنية للفريق البترولى، وقد يغير اللاعب وجهته فى الساعات المقبلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365