بتروجت والمقاولون يزاحمان الإسماعيلى على ضم إسلام جمال

كتب عمرو جاب الله

دخل مسئولو بتروجت والمقاولون العرب، فى مفاوضات مكثفة مع إسلام جمال مدافع الزمالك، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير.

كان الزمالك قد اتخذ قرارا نهائيا برحيل إسلام جمال على سبيل الإعارة فى الميركاتو الشتوى، لعدم قيده فى القائمة الإفريقية، ليختار اللاعب النادى الإسماعيلى للانتقال إليه قبل تلقيه مكالمات فى الساعات الأخيرة من بتروجت والمقاولون العرب.

يقع مدافع الزمالك فى حيرة بعد عرض بتروجت، خاصة بعد أن تولى حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب القيادة الفنية للفريق البترولى، وقد يغير اللاعب وجهته فى الساعات المقبلة.