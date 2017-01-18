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مرتضى منصور عن اختيارات كوبر: "اللى بيحب ويكره عمره ما يكسب"

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مرتضى منصور عن اختيارات كوبر: "اللى بيحب ويكره عمره ما يكسب" مرتضى منصور عن اختيارات كوبر: "اللى بيحب ويكره عمره ما يكسب"

>كتب عمرو جاب الله

انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اختيارات الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد التعادل السلبى مع مالى فى الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة فى بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون قائلاً:"قولتها من أسبوع فى اتحاد الكرة إنى متشاؤم ومش متفاؤل لأن اللى بيحب ويكره عمره ما يكسب وكوبر بيحب ويكره".

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن مستوى غانا وأوغندا أفضل من المالى لذلك فالقادم سوف يكون أصعب للمنتخب الوطنى فى باقى مشواره بأمم إفريقيا، موضحاً أن انتقاده لكوبر بسبب عدم اختياره لمجموعة مميزة من اللاعبين وأبرزهم وليد سليمان وباسم مرسى ومحمود حمدى الونش ومحمود دونجا قائلاً:"يعنى سايب الونش المتألق وواخد حجازى المصاب".

 


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