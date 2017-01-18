أخبار المغرب اليوم..الأمم المتحدة: الرباط تبرز كقوة اقتصادية كبرى بأفريقيا

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على ما ذكرته المجلة الفصلية للأمم المتحدة، "أفريقيا المتجددة"، فى عددها الأخير، أن المملكة المغربية تبرز كـ"قوة اقتصادية كبرى" فى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وتعتزم أيضا "العودة إلى الاتحاد الأفريقى" الذى غادرته منذ عدة عقود، مبرزة الحملة التى يقوم بها المغرب سواء على المستوى الاقتصادى أو الدبلوماسى للعودة إلى الاتحاد الإفريقى، الذى من المقرر أن يعقد قمته المقبلة أواخر يناير الجارى بأديس أبابا فى إثيوبيا.

وأشارت أخبار المغرب اليوم، إلى أن المجلة قالت فى مقال تحليلى بعنوان: "الاتحاد الأفريقى: الحملة المغربية"، أنه ببطء وبشكل تدريجى، أضحى المغرب قوة اقتصادية كبرى فى أفريقيا جنوب الصحراء، ويعتزم أيضا العودة إلى الاتحاد الإفريقى الذى غادره منذ عقود.

وقال كاتب المقال، فرانك كويونو، إن المملكة طورت علاقاتها الاقتصادية مع العديد من البلدان فى القارة منذ مغادرتها للاتحاد، مشيرًا إلى أن المغرب يعمل من أجل تعزيز هذه الروابط، والوصول إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.

فيما تناولت أخبار المغرب اليوم، انتخاب اليسارى حبيب المالكى رئيسا لمجلس النواب فى المغرب فى وقت لا تزال فيه المملكة بدون حكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة سابقة فى الحياة السياسية فى المغرب وأملته ضرورات دبلوماسية.

واختير المالكى المرشح الوحيد للمنصب رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 198 صوتا من (395) أثناء جلسة علنية للمجلس.