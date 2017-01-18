أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار المغرب اليوم..الأمم المتحدة: الرباط تبرز كقوة اقتصادية كبرى بأفريقيا

Google+ Print
أخبار المغرب اليوم..الأمم المتحدة: الرباط تبرز كقوة اقتصادية كبرى بأفريقيا أخبار المغرب اليوم..الأمم المتحدة: الرباط تبرز كقوة اقتصادية كبرى بأفريقيا

>كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على ما ذكرته المجلة الفصلية للأمم المتحدة، "أفريقيا المتجددة"، فى عددها الأخير، أن المملكة المغربية تبرز كـ"قوة اقتصادية كبرى" فى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وتعتزم أيضا "العودة إلى الاتحاد الأفريقى" الذى غادرته منذ عدة عقود، مبرزة الحملة التى يقوم بها المغرب سواء على المستوى الاقتصادى أو الدبلوماسى للعودة إلى الاتحاد الإفريقى، الذى من المقرر أن يعقد قمته المقبلة أواخر يناير الجارى بأديس أبابا فى إثيوبيا.

 

وأشارت أخبار المغرب اليوم، إلى أن المجلة قالت فى مقال تحليلى بعنوان: "الاتحاد الأفريقى: الحملة المغربية"، أنه ببطء وبشكل تدريجى، أضحى المغرب قوة اقتصادية كبرى فى أفريقيا جنوب الصحراء، ويعتزم أيضا العودة إلى الاتحاد الإفريقى الذى غادره منذ عقود.

 

وقال كاتب المقال، فرانك كويونو، إن المملكة طورت علاقاتها الاقتصادية مع العديد من البلدان فى القارة منذ مغادرتها للاتحاد، مشيرًا إلى أن المغرب يعمل من أجل تعزيز هذه الروابط، والوصول إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.

 

فيما تناولت أخبار المغرب اليوم، انتخاب اليسارى حبيب المالكى رئيسا لمجلس النواب فى المغرب فى وقت لا تزال فيه المملكة بدون حكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

 

ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل سابقة فى الحياة السياسية فى المغرب وأملته ضرورات دبلوماسية.

 

واختير المالكى المرشح الوحيد للمنصب رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 198 صوتا من (395) أثناء جلسة علنية للمجلس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو