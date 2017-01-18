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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات الطقس تؤثر على حالتك الصحية

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات الطقس تؤثر على حالتك الصحية حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات الطقس تؤثر على حالتك الصحية

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة..

 

برج السرطان على الصعيد المهنى:

لديك حس فنى مميز يساعدك على المشاركة فى عدد من المسابقات الأدبية والفنية وستتاح لك الفرصة لمعرفة أشخاص جدد يفتحون أمامك أفق جديدة للتفكير فى مشروعاتك القادمة.

 

على الصعيد العاطفى:

التفاهم مع شريك حياتك دون تدخل من آخرين أول طريق لحل المشاكل فى علاقتكما، والاعتراف بالخطأ من شأنه الوصول إلى الحلول سريعاً وتجنب هذه الأخطاء لاحقاً.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى:

وعكة صحية خفيفة بسبب تقلبات الطقس، وعليك بتناول المشروبات الدافئة مثل النعناع والينسون، والابتعاد عن المثلجات والمياه الغازية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يعيد النظر فى علاقاته مع الأصدقاء بعد المشاكل الكثيرة التى وجد نفسه ضمن أطرافها بسبب الأحاديث المتعددة فى أمور لا علاقة له بها.


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مصر 365

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