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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/1/2017..الاستقرار يعود إلى حياتك المهنية

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/1/2017..الاستقرار يعود إلى حياتك المهنية حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/1/2017..الاستقرار يعود إلى حياتك المهنية

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يظل كره الاحتمالات، وعشق التفاصيل، والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان، أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

يعود إليك الاستقرار المهنى بعد فترة طويلة من التوتر والضغط العصبى بسبب المشاكل بينك وبين الزملاء.. ربما يكون سعيك الدائم للكمال هو السبب فى الانطباعات السيئة التى يأخذها البعض عنك.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

إن لم يكن بكامل إرادتك فلن تقوى على تنفيذ قرارك الذى اتخذته فى الفترة الماضية، وتأكد أن الخروج من علاقة أرهقتك نفسياً أفضل من الاستمرار بها حتى إن كان ذلك مخالفاً لرغبتك.

 

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية غير مستقرة، والبدء فى اتباع نظام غذائى جديد سيعود عليك بالنفع قريباً، وسوف تستطيع الوصول إلى الوزن المثالى الذى تحلم به.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن ينأى بنفسه عن عدد من الخلافات الأسرية والمهنية، ويفضل العذراء العزلة حتى يلملم نفسه من جديد دون أن يُعلم أحد بمشاكله.

 

 


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