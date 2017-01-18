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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتقل إلى وظيفة جديدة

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتقل إلى وظيفة جديدة حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتقل إلى وظيفة جديدة

>كتبت أسماء زيدان

يعد "الجوزاء" أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتقلب والمراوغة، كما أنه حاد الذكاء، ويقدم اليوم السابع على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى لمواليد .

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

قد تواجه صعوبة فى تحقيق أهداف اليوم، وابحث عن المناطق التى لم تذهب إليها من قبل، فقد تجد شيئا مجديا كما تستطيع الانتقال إلى وظيفة جديدة أو مكتب.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

اليوم هو فرصة ثانية لك، والناس الذين لم يتصرفوا بشكل جيد هذا هو أفضل وقت لإصلاح الصداقات الخاصة بك، أنه يوم جيد لتغفر وتنسى، وأنت أيضًا يمكن أن تقترب من شخص ما لتبدأ من جديد معه.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى:

يدفعك الكثير من الاهتمام لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك، وتتضمن وجبات صحية كما أنك بحاجة لشرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، عليك تخفيف نفسك عقليا وتوقف عن التفكير فى أى أمور أخرى مع ضرورى محاولة معالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك.

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

اليوم هو أفضل وقت للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، وتحتاج إلى الانضباط والتركيز على إنجاز المهام الخاصة بك، كما أنك بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب كما أنك تحصل على نتائج ناجحة.


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مصر 365

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