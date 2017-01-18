حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. المكاسب النقدية تغرقك اليوم

كتبت أسماء زيدان

يعد "الميزان" أحد الأبراج الهوائية، التى تتسم بالعمل فى صمت والرغبة فى تحقيق الأهداف باستخدام العقل والمنطق أنه برج الميزان ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

الميزان على الصعيد المهنى:

سوف يتم مكافأة جهودكم فى العمل بسخاء إذا حاولت العمل على الحد الأقصى من قدرتك، لذلك عليك التركيز على عملك، فاليوم يعدك بمكاسب مالية تغرقك بالأموال لتعطيك مكاسب طائلة.

الميزان على الصعيد العاطفى:

الوضع جيد مع شريك الحياة، ومطلوب منك وضع نهج جيد ورعاية صحية للصغار حتى لا تمر بخيبة أمل.

الميزان على الصعيد الصحى:

قد تتواصل مع شخص يحدث تغيير فى حياتك وسوف تحتاج إلى تحليل إذا كان التغيير جيد بالنسبة لك على المدى البعيد، فلا تتسرع فى حكمك.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

تستطيع تكوين صداقات جديدة اليوم كما تحافظ على الاعتقاد الذى تراه فى نفسك كما كنت تفعل دائمًا، وذلك سيساعدك على الوصول إلى كل هدف كنت متحمسًا للقيام به، والوقت مثالى لوضع خطط المستقبل، ولكن قد تجد نفسك عندما يتعلق الأمر بالشئون المالية.