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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغيرات كبيرة تحدث فى حياتك خاصة فى العمل

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغيرات كبيرة تحدث فى حياتك خاصة فى العمل حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغيرات كبيرة تحدث فى حياتك خاصة فى العمل

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يشتهر مواليده بالغيرة الشديدة فى العلاقات العاطفية والشخصية التنافسية، ولكنهم فى الوقت نفسه أشخاص هادئون ويتمتعون بشخصية موزونة.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

من المتوقع أن يحدث لك تغييرًا فى الجبهة المهنية يمكن أن تغير وظيفتك أو تتحول من إدارة لأخرى فى مكتبك وهذا الوضع الجديد، سيقدم لك فرصًا كنت تبحث عنها من فترة طويلة فقط احرص على الاستفادة الكاملة من الفرص.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

ستحصل على نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم وقد لا تكون مرضية بالنسبة لك ولكنها هامة للغاية وتشكل فارقًا كبيرًا فى علاقتك به، ويمكن أن تكون هذه النصيحة ذات صلة بمسألة مالية.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائى يجعلك تشعر بالملل ولكن النتائج الإيجابية التى تحصل عليها اليوم على الصعيد الصحى تجعلك تتمسك بنظامك الغذائى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم تحدث الكثير من التغييرات فى حياتك فإلى جانب تغيير على الصعيد المهنى هناك تغييرات تحدث فى حياتك بسبب التواصل مع شخص جديد فى حياتك ومن المهم أن تحلل ما إذا كان هذا التحليل سيكون جيدًا بالنسبة لك على المدى الطويل أم لا قبل أن تقرر أن تسير مع التيار.


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مصر 365

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