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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتبه من صدام محتمل بشخص فى السلطة

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتبه من صدام محتمل بشخص فى السلطة حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتبه من صدام محتمل بشخص فى السلطة

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نقدم لمولود برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بشخصيته القوية وثقته الكبيرة بالنفس التى قد تصل إلى حد الغرور فى بعض الأحيان ولكنه رغم ذلك شخص يحب تقديم الدعم للآخرين.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

تعمل بجد فى الطريق المستقيم لفترة طويلة الآن، ولكنك قد تفكر إلى اللجوء للخداع من أجل إنجاز مهمة ما، ولكن هذا خطر كبير قد يضيع كل مجهوداتك الماضية ويبدد ثقة رؤساء العمل بك.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

اليوم قد تحدث اتصالات جديدة تحدث تغييرًا على صعيد العلاقات الخاصة بك، ومن المتوقع أن يكون هناك اتصالاً بينك وبين أصدقاء قدامى يتجدد وقد يكون بينهم شريكًا محتملاً جديدًا لك.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى:

اليوم قد تعانى آلامًا فى الرقبة بسبب العمل ومن المهم أن تحصل على علاج أو تدليك يساعدك على الاسترخاء وتفريغ التوتر ولا تنس أن تمنح نفسك بعض الراحة من وقت لآخر حتى لا يعلن جسدك الإضراب.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم قد تفهم ذاتك على النحو الذى يسمح لك بالعمل والتفكير ولهذا السبب فأنت من المحتمل أن تصطدم بشخص فى السلطة فحاول أن تتحلى باللباقة وأن تكون دبلوماسيًا.


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مصر 365

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