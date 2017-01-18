حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج إلى مراجعة بعض القرارات

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى..

تحتاج إلى مراجعة بعض القرارات التى اتخذتها بالأمس بشأن تنفيذ أفكارك التى طرحتها منذ فترة، تحتاج إلى تركيز كبير فى الفترة القادمة فربما تكون تسرعت فى بعض القرارات.

على الصعيد العاطفى..

ذكائك الاجتماعى يفيدك فى التعامل مع الأطراف التى تزعجك أحاديثها، دائمًا ما تكون اللقاءات الأسرية مليئة بالأحاديث المملة لكن التعامل معها أمر هام.

برج الثور على الصعيد الصحى..

زيارة عاجلة للطبيب تكشف لك عن مشكلة كبيرة بجهازك الهضمى، قد تكون ألام القولون متكررة فى الفترة الماضية، بسبب توترك وضغطك العصبى.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يقرر السفر إلى عدد من الأماكن الهادئة بصحبة الأصدقاء ويفضل الاتجاه لتعلم آلة موسيقية جديدة.