حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18/1/2017.. تتعامل مع المشاكل الأسرية بتجاهل

تعتبر "الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد" هى الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحمل، فيتسم مواليده والعقل والحكمة والعناد والخجل، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

لا يمكن أن تتراجع عن قراراتك لتى من شأنها التأثير على حياتك العملية، حاول أن تواجه الموقف بحسم ولا تتأثر بأحاديث الزملاء التى تربكك فقط.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

تتعامل مع الخلافات الأسرية بقدر كبير من التجاهل الأمر الذى يجنبك الدخول فى صدامات مع الوالدين وعليك أن تتحكم فى أعصابك بشكل أكثر من ذلك حتى تمر هذه الفترة بسلام.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى العودة على ممارسة الأنشطة التى تساعد على تقوية العقل والذاكرة ولديك فرصة مميزة للاشتراك فى تمارين اليوجا مع شخص متخصص.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحتفظ بقدر كبير من أسراره بعدما رأى الأوضاع المتوترة التى راح ضحيتها كثير من الأصدقاء الذين فضلوا الحديث مع بعضهما البعض.