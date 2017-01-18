مؤتمر التكيّف مع التغيّر المناخي في دبي 23 الجاري

تستضيف دبي خلال الفترة بين 23 و25 يناير الجاري مؤتمر التكيف مع التغير المناخي 2017، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع شبكة «المدن الأربعون القيادية C40 للتغير المناخي العالمية».

ويستضيف المؤتمر المقام في فندق سوفيتيل داون تاون بدبي ممثلين عن 48 مدينة في العالم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية من دبي لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات حول انعكاسات التغير المناخي على المدن وسبل التكيّف معها، وذلك بالتواؤم مع اتفاقية باريس التي وقعتها دولة الإمارات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مشاركة واسعة

وفي هذا الصدد قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يحظى مؤتمر التكيف مع التغير المناخي بمشاركة عالمية ومحلية واسعة من خلال فتح باب الحوار مع ممثلي المدن التي تتعهد بالتكيف مع التغير المناخي لإحداث تغيير حقيقي على مستوى الحياة التي يحظى بها أجيال اليوم والغد».

وأضاف: «سيواجه العالم مشاكل خطيرة للغاية في حال لم نأخذ بعين الاعتبار التغير المناخي وما يسببه التطور الذي نشهده من عقبات أمام مفهوم الاستدامة للأجيال القادمة».

مركزية

ومن جهتها ذكرت سميرة الريس، مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن «استضافة دبي لمؤتمر التكيف مع التغير المناخي يؤكد الدور المركزي والعالمي لدبي لوضع بصمتها لإحداث نقلة نوعية على جودة الحياة على خارطة العالم». وقالت: «واثقون من أن المؤتمر سيتمكن من تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها».

أجندة

وسيبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، وكلمة ترحيبية لعبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى كلمة رئيسة لعقل بلتاجي أمين عمّان الكبرى من المملكة الأردنية الهاشمية.

وسيناقش المؤتمر من خلال الجلسات الرئيسة وورش العمل المتخصصة عدداً من المواضيع الخاصة بتحديد انعكاسات التغيّر المناخي الأساسيّة على البيئة الحضرية.