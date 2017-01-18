حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الارتباط قادم لا محالة

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يشتهر بالرومانسية والعاطفة الجارفة، لكنه فى نفس الوقت عملى لأكثر الطرق ويحاول دائماً أن يثبت نفسه فى العمل لذلك يجب على الشخص الذى قرر الارتباط به أن يتفهم ذلك جيداً.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

سيلاحق هذا البرج استقرار كبير على مستوى الحياة العملية، لكن ذلك الاستقرار لن يستمر كثيراً فغالباً سيمر ببعض الأزمات التى تحتاج منه إلى الصبر والهدوء حتى يمر منها بسلام.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون الأفضل والأسعد فى هذه الفترة لأن برج الحوت عاطفى كثيراً وسيعمل على اسعاد شريك حياته بكل السبل الممكنة حتى إذا أدى ذلك إلى بعض المشاكل البسيطة إنما ستعود الأمور كما كانت عليه.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية فسيمر هذا البرج ببعض المشاكل الصحية بسبب بعض العادات الخاطئة التى يقوم بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

هذا البرج سيلاقى شريك حياته وسيعيش حياة سعيدة واستقرار عاطفى فى هذه الأيام.