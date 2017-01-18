1300 عارض من 58 دولة لتحصين الأمن في «إنترسك»

أكد العقيد محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس للإعلان عن انطلاق إنترسك 2017، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم رسمي من شرطة دبي، والدفاع المدني بدبي وأكاديمية شرطة دبي أن المعرض التجاري الأكبر لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق في العالم والمقرر إقامته في الفترة من 22 – 24 يناير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، يعتبر منصة مثالية لصناعة الأمن، خاصة في ظل الأوضاع العالمية وفي ظل حرص المؤسسات في الإمارات على تطبيق احدث التقنيات الأمنية.

يشارك في المعرض 1304 عارضين من 58 دولة والذي شهد حضور العقيد محمد عتيق مدير المركز الدولي للأمن والسلامة في شرطة دبي والمقدم علي المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الدفاع المدني في دبي، والمهندس عارف الجناحي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، وأحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت المنظمة للمعرض، وعدد من المتخصصين والإعلاميين.

دورات أمنية

وقال العقيد محمد عتيق: إن المركز الدولي للأمن والسلامة يقدّم دورات أمنية تدريبية متخصصة وانه سجل تدريب 8 آلاف متدرب في القطاع الخاص العام الماضي عبر 9 برامج مختلفة، كما سجل تدريب 13 ألفاً على اجراءات إطفاء الحرائق.

من جانبه كشف المقدم خبير علي المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الدفاع المدني في دبي أن مؤتمر انترسك 2017 سيشهد الإعلان عن انطلاق مراكز الإطفاء العائمة ومشروع دولفين الأول من نوعهما في العالم بالإضافة عن الإعلان عن إنجاز تحديث دليل الإمارات بالتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص.

وسوف يضمن توفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى انه تم إضافة فصول جديدة وتحديث فصول أخرى موجودة في الإصدار الأول من الدليل ليتواكب مع متطلبات التطور المتسارع في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وذلك تماشياً مع تزايد الإنشاءات وأعمال البنية التحتية في الإمارات وانه من بين الفصول التي تم تحديثها تلك الفصول المتعلقة بأبواب الحريق، التكسية في المباني، مداخل شاحنات الدفاع المدني لتقليل أوقات الاستجابة للحوادث، وإطلاع الاستشاريين، المقاولين والمستخدمين النهائيين على أحدث التغيرات والمستجدات«.

ولفت المقدم المطوع إلى أن نسخة الدليل الجديدة تتواكب مع تحديات التنمية في المستقبل، وتضع الأسس العلمية لضمان حماية الأرواح وسلامة الممتلكات في المباني والمنشآت التي ستقام في السنوات المقبلة، ويتضمن الإصدار الجديد من الدليل في نهاية كل فصل منهجيات وتطبيقات خاصة بالتفتيش والصيانة، ومتطلبات فحص واختيار المعدات والمواد المستخدمة في المباني والمنشآت».

200 ألف كاميرا

وأفاد المهندس عارف الجناحي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» انه من أبرز فعاليات المعرض الإطلاق العام الرسمي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في دبي، وهي هيئة حكومية شكلتها حكومة دبي العام الماضي للإشراف على تراخيص ومراقبة ومتابعة الأبحاث والتطوير في صناعة الأمن التجاري في الإمارة«، وسيقام منتدى»سيرا«يوم 24 يناير بمؤتمر عن إصدار التشريع الجديد لصناعة الأمن في دبي.

وأضاف الجناحي أن 200 ألف كاميرا تعمل في المباني التجارية في دبي وانه بعد تعميم التشريع الجديد من المتوقع أن يتضاعف العدد، وانه تم إلزام كافة البنايات في دبي التي تضم 50 وحدة سكنية فما فوق بتوفير متطلبات أمنية وحارس أمن مدرب على مدار الساعة، مشيرا إلى أن عمل المؤسسة يقوم بناء على توفير البنية التحتية الأمنية لبعض القطاعات مثل التحريات والدفاع المدني وغيرها.

وأشار الجناحي أن المؤسسة تقدم استشارات أمنية كما تقوم بتقييم الأنظمة الأمنية على المنشآت إضافة إلى التفتيش عليها للتأكد من سلامة الاجراءات الأمنية وفاعلية النظام، وانه وفقاً للإحصاء الأخير من مركز دبي للإحصاء الذي بيّن أن 23 ألف مبنى قديم في دبي سيتم العمل على تطبيق الأنظمة الأمنية عليها تدريجياً.

5 %

وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة للمعرض» يقام إنترسك 2017 على مساحة أكثر من 56.000 متر مربع، ويشارك فيه 1.,304 عارضين، حيث يسجل المعرض نمواً سنوياً في المساحة بنسبة 5 % مع انطلاق أعماله الأسبوع المقبل في مركز دبي التجاري.

لافتاً إلى أن إنترسك ليس أكبر معرض تجاري لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالعالم من ناحية عدد العارضين فحسب، وإنما من ناحية عدد الدول المشاركة الذي يصل إلى 58 دولة، وبالتالي فهو معرض المشاركات الدولية الأكثر، وأن 136 عارضا على الأقل من العارضين أكدوا رسمياً أنهم سوف يطلقون منتجات جديدة على مستوى أقسام المعرض السبعة«.

وأضاف باولس إنترسك هناك العديد من الإبداعات الجديدة المثيرة التي تُرى لأول مرة في المنطقة مثل تقنية الكشف عن وتعطيل طائرات التجسس، أول مفتاح معدني بنقوش ثلاثية الأبعاد كليا، حل تجزئة نقال باستخدام الواقع المعزز، ومحطة IP لمراقبة الأبواب في البيوت الذكية».

سوق الأمن

وفي سياق متصل بلغ حجم سوق الأمن الوطني في الشرق الأوسط، والذي يضم أنظمة الرقابة والمراقبة، أنظمة المداخل المحظورة، وحلول الأمن المحيطي 8.24 مليارات دولار في 2016، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15 % سنويا ليصل إلى 17 مليار دولار بحلول 2021.

كما يتضمن برنامج مؤتمرات إنترسك مؤتمر البنية التحتية والأمن السيبراني يومي 23 و24 يناير، إضافة إلى عدد من الفعاليات الدائمة مثل منطقة العروض الخارجية حيث يتم استعراض الطائرات بدون طيار، المركبات المدرعة، والأحدث في معدات الإطفاء، وجناح الوظائف والمهن، وجناح البيوت الذكي وأتمتة المباني.