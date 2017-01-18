حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأربعاء 18/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يقدم "اليوم السابع" حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. من المتوقع أن تمر بعض الأبراج بظروف سيئة فى الفترة القادمة، وستتخذ أبراج أخرى قرارات حاسمة على الصعيد العاطفى والمهنى، ونقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 18/1/2017 على كل الأصعدة.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتبه من صدام محتمل بشخص فى السلطة

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بشخصيته القوية وثقته الكبيرة بالنفس التى قد تصل إلى حد الغرور فى بعض الأحيان ولكنه رغم ذلك شخص يحب تقديم الدعم للآخرين.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

تعمل بجد فى الطريق المستقيم لفترة طويلة الآن، ولكنك قد تفكر إلى اللجوء للخداع من أجل إنجاز مهمة ما، ولكن هذا خطر كبير قد يضيع كل مجهوداتك الماضية ويبدد ثقة رؤساء العمل بك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

اليوم قد تحدث اتصالات جديدة تحدث تغييرًا على صعيد العلاقات الخاصة بك، ومن المتوقع أن يكون هناك اتصالاً بينك وبين أصدقاء قدامى يتجدد وقد يكون بينهم شريكًا محتملاً جديدًا لك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

اليوم قد تعانى آلامًا فى الرقبة بسبب العمل ومن المهم أن تحصل على علاج أو تدليك يساعدك على الاسترخاء وتفريغ التوتر ولا تنس أن تمنح نفسك بعض الراحة من وقت لآخر حتى لا يعلن جسدك الإضراب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم قد تفهم ذاتك على النحو الذى يسمح لك بالعمل والتفكير ولهذا السبب فأنت من المحتمل أن تصطدم بشخص فى السلطة فحاول أن تتحلى باللباقة وأن تكون دبلوماسيًا.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18-1-2017..علماء الفلك: هذه الفترة ستكون مفعمة بالرومانسية والحب مع الشريك.. وانتقاء اصدقائك المقربين أمر ضرورى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الأربعاء 18 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن هذه الفترة ستكون مفعمة بالرومانسية والحب مع الشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء انك تمتلك حماس كبير لانجاز الكثير من المهام الخاصة بالعمل، ولأنك صاحب شخصية جذابة فسيدعمك عدد كبير من زملائك بالعمل.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هذه الفترة ستكون مفعمة بالرومانسية والحب مع الشريك وذلك يرجع لمحاولاتك المتكررة لدعمه والتعبير عن حبك الشديد له.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدوا أن تناول الفواكهه الطازجة أمر ضرورى بالنسبة لك، وعليك أن تتخلى تماما عن تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أن عليك أن تقوم بانتقاء أصدقائك المقربين وتعلم جيدا أيا منهم يستحق ثقتك.

من جهة أخرى ستحدث مشادة كلامية مع أحد أقاربك وذلك بسبب تخليه عنك وتجاهله تماما دعمك بالرغم من أنك طلبت منه المساعدة عدة مرات.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تغييرات كبيرة تحدث فى حياتك خاصة فى العمل

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يشتهر مواليده بالغيرة الشديدة فى العلاقات العاطفية والشخصية التنافسية ولكنهم فى الوقت نفسه أشخاص هادئون ويتمتعون بشخصية موزونة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

من المتوقع أن يحدث لك تغييرًا فى الجبهة المهنية يمكن أن تغير وظيفتك أو تتحول من إدارة لأخرى فى مكتبك، وهذا الوضع الجديد سيقدم لك فرصًا كنت تبحث عنها من فترة طويلة فقط احرص على الاستفادة الكاملة من الفرص.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

ستحصل على نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم وقد لا تكون مرضية بالنسبة لك ولكنها هامة للغاية وتشكل فارقًا كبيرًا فى علاقتك به، ويمكن أن تكون هذه النصيحة ذات صلة بمسألة مالية.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائى يجعلك تشعر بالملل ولكن النتائج الإيجابية التى تحصل عليها اليوم على الصعيد الصحى تجعلك تتمسك بنظامك الغذائى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم تحدث الكثير من التغييرات فى حياتك فإلى جانب تغيير على الصعيد المهنى هناك تغييرات تحدث فى حياتك بسبب التواصل مع شخص جديد فى حياتك ومن المهم أن تحلل ما إذا كان هذا التحليل سيكون جيدًا بالنسبة لك على المدى الطويل أم لا قبل أن تقرر أن تسير مع التيار.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 18-1-2017..علماء الفلك: علاقتك العاطفية ستشهد الكثير من التوتر..

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الأربعاء 18 يناير عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن علاقتك العاطفية ستشهد الكثير من التوتر بعد أن حدوث عدد من المواقف الغامضة مع الشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنت تمتلك طموح كبير فى مجال العمل ولكى تصل لهدفك وتحقق أحلامك عليك أن تكون أكثر صبرا وتعمل باجتهاد.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن علاقتك العاطفية ستشهد الكثير من التوتر بعد أن حدوث عدد من المواقف الغامضة مع الشريك وهو ما يسير الشك بداخلك، على أن تتعامل بهدوء وحكمة حتى تتخطى مشاكلك معه.

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

علماء الفلك يؤكدوا أنك تتمتع بحالة صحية جيدة وذلك كونك تلتزم بممارسة التدريبات الرياضية بانتظام وتحافظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أنك قادر على التواصل مع عدد من أصدقائك القدامى وهو ما سيجعلك أكثر تفاؤلا خلال الفترة المقبلة ومتحمس لقضاء وقت أكبر معهم.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج إلى مراجعة بعض القرارات

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل

برج الثور على الصعيد المهنى..

تحتاج إلى مراجعة بعض القرارات التى اتخذتها بالأمس بشأن تنفيذ أفكارك التى طرحتها منذ فترة، تحتاج إلى تركيز كبير فى الفترة القادمة فربما تكون تسرعت فى بعض القرارات.

على الصعيد العاطفى..

ذكائك الاجتماعى يفيدك فى التعامل مع الأطراف التى تزعجك أحاديثها، دائمًا ما تكون اللقاءات الأسرية مليئة بالأحاديث المملة لكن التعامل معها أمر هام.

برج الثور على الصعيد الصحى..

زيارة عاجلة للطبيب تكشف لك عن مشكلة كبيرة بجهازك الهضمى، قد تكون ألام القولون متكررة فى الفترة الماضية، بسبب توترك وضغطك العصبى.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يقرر السفر إلى عدد من الأماكن الهادئة بصحبة الأصدقاء ويفضل الاتجاه لتعلم آلة موسيقية جديدة.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18/1/2017..تتعامل مع المشاكل الأسرية بتجاهل

الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الحمل، فيتسم مواليده والعقل والحكمة والعناد والخجل، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

لا يمكن أن تتراجع عن قراراتك لتى من شأنها التأثير على حياتك العملية، حاول أن تواجه الموقف بحسم ولا تتأثر بأحاديث الزملاء التى تربكك فقط.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

تتعامل مع الخلافات الأسرية بقدر كبير من التجاهل الأمر الذى يجنبك الدخول فى صدامات مع الوالدين وعليك أن تتحكم فى أعصابك بشكل أكثر من ذلك حتى تمر هذه الفترة بسلام.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى العودة على ممارسة الأنشطة التى تساعد على تقوية العقل والذاكرة ولديك فرصة مميزة للاشتراك فى تمارين اليوجا مع شخص متخصص.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحتفظ بقدر كبير من أسراره بعدما رأى الأوضاع المتوترة التى راح ضحيتها كثير من الأصدقاء الذين فضلوا الحديث مع بعضهما البعض.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الارتباط قادم لا محالة

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يشتهر بالرومانسية والعاطفة الجارفة، لكنه فى نفس الوقت عملى لأكثر الطرق ويحاول دائماً أن يثبت نفسه فى العمل لذلك يجب على الشخص الذى قرر الارتباط به أن يتفهم ذلك جيداً.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى: سيلاحق هذا البرج استقرار كبير على مستوى الحياة العملية، لكن ذلك الاستقرار لن يستمر كثيراً فغالباً سيمر ببعض الأزمات التى تحتاج منه إلى الصبر والهدوء حتى يمر منها بسلام.

برج الحوت على الصعيد العاطفى: بالنسبة للحياة العاطفية فستكون الأفضل والأسعد فى هذه الفترة لأن برج الحوت عاطفى كثيراً وسيعمل على اسعاد شريك حياته بكل السبل الممكنة حتى إذا أدى ذلك إلى بعض المشاكل البسيطة إنما ستعود الأمور كما كانت عليه.

برج الحوت على الصعيد الصحى: بالنسبة للحياة الصحية فسيمر هذا البرج ببعض المشاكل الصحية بسبب بعض العادات الخاطئة التى يقوم بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: هذا البرج سيلاقى شريك حياته وسيعيش حياة سعيدة واستقرار عاطفى فى هذه الأيام.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..بداية جديدة فى العمل

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج صاحب الخيال والطاقة وخفة الظل التى لا تنتهى أبداً وعلى الرغم من ذلك غالباً ما يقع فى حالات اكتئاب لا مفر منها بسبب تغير مزاجه وتقلب أهوائه ومشاعره، لذلك ينصح علماء الفلك بمحاولة الاستقرار والتى تبدأ من الحياة العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى: بالنسبة للحياة المهنية هذا البرج سيلحقه بعض المشاكل والعقبات لكنها مجرد أشياء بسيطة ستزال مع الوقت وستنقلب لعوامل نجاح وليست انقاص منه على الإطلاق، لذلك لا داعى للقلق فستكون بداية جيدة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

بالنسبة للحياة العاطفية فمزيد من الاستقرار والأمان سيتمتع به مع صحبة شريك عمره وسيجد نفسه فى قمة حالته العاطفية وسيكون الحب هو مصدر قوته ومصدر تدعيمه أمام أى صعوبات تواجهه فى حياته.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

بالنسبة للحياة الصحية فسيحقق استقرار كبير بل وسيتخلص من بعض المشاكل الصحية البسيطة التى كانت تزعجه فى فترات قريبة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: استقرار كبير فى الحياة العاطفية يصحبه بعض المشاكل العملية لكن مع الوقت ستكون الأمور على ما يرام.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات الطقس تؤثر على حالتك الصحية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة..

برج السرطان على الصعيد المهنى:

لديك حس فنى مميز يساعدك على المشاركة فى عدد من المسابقات الأدبية والفنية وستتاح لك الفرصة لمعرفة أشخاص جدد يفتحون أمامك أفق جديدة للتفكير فى مشروعاتك القادمة.

على الصعيد العاطفى:

التفاهم مع شريك حياتك دون تدخل من آخرين أول طريق لحل المشاكل فى علاقتكما، والاعتراف بالخطأ من شأنه الوصول إلى الحلول سريعاً وتجنب هذه الأخطاء لاحقاً.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

وعكة صحية خفيفة بسبب تقلبات الطقس، وعليك بتناول المشروبات الدافئة مثل النعناع والينسون، والابتعاد عن المثلجات والمياه الغازية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يعيد النظر فى علاقاته مع الأصدقاء بعد المشاكل الكثيرة التى وجد نفسه ضمن أطرافها بسبب الأحاديث المتعددة فى أمور لا علاقة له بها.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/1/2017.. الاستقرار يعود إلى حياتك المهنية

كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان، هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

يعود إليك الاستقرار المهنى بعد فترة طويلة من التوتر والضغط العصبى بسبب المشاكل بينك وبين الزملاء، ربما يكون سعيك الدائم للكمال هو السبب فى الانطباعات السيئة التى يأخذها البعض عنك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

إن لم يكن بكامل إرادتك، فلن تقوى على تنفيذ قرارك الذى اتخذته فى الفترة الماضية، وتأكد أن الخروج من علاقة أرهقتك نفسياً أفضل من الاستمرار بها حتى إن كان ذلك مخالفاً لرغبتك.

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية غير مستقرة والبدء فى اتباع نظام غذائى جديد سيعود عليك بالنفع قريباً وسوف تستطيع الوصول إلى الوزن المثالى الذى تحلم به.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن ينأى بنفسه عن عدد من الخلافات الأسرية والمهنية، ويفضل العذراء العزلة حتى يلملم نفسه من جديد دون أن يعلم أحد بمشاكله.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 18

/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتقل إلى وظيفة جديدة

هو أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتقلب والمراوغة، كما أنه حاد الذكاء، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

قد تواجه صعوبة فى تحقيق أهداف اليوم، وابحث عن المناطق التى لم تذهب إليها من قبل، فقد تجد شيئا مجديا كما تستطيع الانتقال إلى وظيفة جديدة أو مكتب.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

اليوم هو فرصة ثانية لك، والناس الذين لم يتصرفوا بشكل جيد هذا هو أفضل وقت لإصلاح الصداقات الخاصة بك، أنه يوم جيد لتغفر وتنسى، وأنت أيضًا يمكن أن تقترب من شخص ما لتبدأ من جديد معه.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

يدفعك الكثير من الاهتمام لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك، وتتضمن وجبات صحية كما أنك بحاجة لشرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، عليك تخفيف نفسك عقليا وتوقف عن التفكير فى أى أمور أخرى مع ضرورى محاولة معالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

اليوم هو أفضل وقت للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، وتحتاج إلى الانضباط والتركيز على إنجاز المهام الخاصة بك، كما أنك بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب كما أنك تحصل على نتائج ناجحة.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 18

/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. المكاسب النقدية تغرقك اليوم

هو أحد الأبراج الهوائية، التى تتسم بالعمل فى صمت والرغبة فى تحقيق الأهداف باستخدام العقل والمنطق أنه برج الميزان ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

الميزان على الصعيد المهنى:

سوف يتم مكافأة جهودكم فى العمل بسخاء إذا حاولت العمل على الحد الأقصى من قدرتك، لذلك عليك التركيز على عملك، فاليوم يعدك بمكاسب مالية تغرقك بالأموال لتعطيك مكاسب طائلة.

الميزان على الصعيد العاطفى:

الوضع جيد مع شريك الحياة، ومطلوب منك وضع نهج جيد ورعاية صحية للصغار حتى لا تمر بخيبة أمل.

الميزان على الصعيد الصحى:

قد تتواصل مع شخص يحدث تغيير فى حياتك وسوف تحتاج إلى تحليل إذا كان التغيير جيد بالنسبة لك على المدى البعيد، فلا تتسرع فى حكمك.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

تستطيع تكوين صداقات جديدة اليوم كما تحافظ على الاعتقاد الذى تراه فى نفسك كما كنت تفعل دائمًا، وذلك سيساعدك على الوصول إلى كل هدف كنت متحمسًا للقيام به، والوقت مثالى لوضع خطط المستقبل، ولكن قد تجد نفسك عندما يتعلق الأمر بالشئون المالية.