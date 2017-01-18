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اعتماد لجان مناقشة رسائل الدراسات العليا بـ«العلوم الشرطية» في الشارقة

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اعتماد لجان مناقشة رسائل الدراسات العليا بـ«العلوم الشرطية» في الشارقة اعتماد لجان مناقشة رسائل الدراسات العليا بـ«العلوم الشرطية» في الشارقة

عقد المجلس العلمي لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة اجتماعاً أمس بحضور العقيد الدكتور محمد العثمني المدير العام لأكاديمية العلوم الشرطية رئيس المجلس، الذي اعتمد خلال الاجتماع الذي ترأسه المقدم الدكتور سرحان المعيني مدير إدارة كلية الضباط نائب رئيس المجلس تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسائل الدراسات العليا التي تم إجازتها من المشرفين في إدارة الشرطة والبحث الجنائي، على أن تبدأ المناقشات منتصف فبراير المقبل.

كما تم اعتماد محضر الاجتماع رقم (1) لسنة 2017. حضر الاجتماع الدكتور عصام عجمي والدكتور عماد حسين والدكتور محمد القاضي والدكتور محمد الطوخي والرائد عبدالله العامل رئيس قسم التطبيقات والتدريب الميداني والرائد جمال الشحي رئيس قسم التعليم والدراسات العليا والخبير أحمد صابر مقرر المجلس.

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