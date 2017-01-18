سلطان بن زايد يحضر حفل زفاف زايد الفلاحي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أمس حفل زفاف زايد محمد محمد جريو الفلاحي على كريمة المرحوم خليفة فاضل الهاملي.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة ووجهاء القبائل وجمع غفير من الأهالي والمهنئين.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والحضور التهاني إلى العريس ووالده وإخوانه راشد ومحمد وسعيد وعمر وعبيد وأحمد أولاد محمد بن جريو الفلاحي وإلى إخوان العروس سلطان ومحمد وحيي وأحمد وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة.