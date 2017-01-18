أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان بن زايد يحضر حفل زفاف زايد الفلاحي

Google+ Print
سلطان بن زايد يحضر حفل زفاف زايد الفلاحي سلطان بن زايد يحضر حفل زفاف زايد الفلاحي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أمس حفل زفاف زايد محمد محمد جريو الفلاحي على كريمة المرحوم خليفة فاضل الهاملي.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة ووجهاء القبائل وجمع غفير من الأهالي والمهنئين.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والحضور التهاني إلى العريس ووالده وإخوانه راشد ومحمد وسعيد وعمر وعبيد وأحمد أولاد محمد بن جريو الفلاحي وإلى إخوان العروس سلطان ومحمد وحيي وأحمد وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية