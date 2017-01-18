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هزاع بن زايد يعزّي في شهيدي الإنسانية البستكي و الحمادي

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هزاع بن زايد يعزّي في شهيدي الإنسانية البستكي و الحمادي هزاع بن زايد يعزّي في شهيدي الإنسانية البستكي و الحمادي

قدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واجب العزاء في شهيدي الإنسانية محمد زينل البستكي وعبد الحميد سلطان الحمادي، اللذين ارتقيا إلى البارئ عز وجل مع عدد من إخوانهما شهداء واجب الإنسانية جراء التفجير الإرهابي الغادر، الذي استهدف مقر والى إقليم قندهار في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

فقد قام سموه بزيارة مجلسي عزاء الشهيدين في مدينة أبوظبي، وأعرب لأهل وذوي الشهيدين عن صادق عزائه ومواساته، مبتهلاً إلى البارئ عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته.

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