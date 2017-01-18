منصور بن زايد: الإمارات تعمل على تقوية علاقاتها مع كازاخستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الرئاسة، وفداً من كازاخستان يضم كلاً من أسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية وبيبوت أتامكولوف وزير الصناعة الدفاعية والفضائية وأسكار جوماغالييف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية النووية كازاتومبروم.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالوفد الزائر متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات. وأكد سموه أن دولة الإمارات تعمل على تعميق وتقوية علاقاتها مع كازاخستان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

قضايا

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد خلال اللقاء على نتائج أعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، وفارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية، وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.