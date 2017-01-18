حمدان بن محمد: سعادة الجمهور مؤشر الحكومات الريادية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تزايد الاهتمام بإشراك المتعاملين للارتقاء بالخدمات هو من سمات الحكومات الريادية التي تعتبر أن المؤشر الحقيقي لتحسين الأداء الحكومي هو سعادة الجمهور. جاء ذلك عقب تسليم سموه «راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة «المظلات الذكية» بعد حصولها على أكبر نسبة من أصوات الجمهور في عملية التصويت التي تمت خلال الفترة الممتدة بين 18 ديسمبر الماضي وحتى 8 يناير الجاري حيث كان سموه قد أطلقها عبر حسابه على تويتر ضمن «جائزة الجمهور» لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

جاء ذلك بعد أن تسلم سموه راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية للعام 2015 من هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وذلك بعد أن حظيت بها الدائرة الدورة الماضية ورفعتها أمام مبناها لمدة عام كامل.

جهود مخلصة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نثمن الجهود المخلصة لفرق العمل ونبارك لهيئة الطرق والمواصلات فوزها بالراية لهذا العام وحصولها على شهادة من الجمهور بإطلاقها لأفضل مبادرة للعام 2016».

وأضاف سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه في تويتر: «سلمت اليوم (أمس) راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية لهيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مبادرة المظلات الذكية، هيئة الطرق والمواصلات حصلت على أكبر نسبة من أصوات الجمهور في عملية التصويت ضمن جائزة الجمهور لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، نثمّن الجهود المخلصة لفرق العمل ونبارك لهيئة الطرق والمواصلات فوزها بالراية لهذا العام، تزايد الاهتمام بإشراك المتعاملين للارتقاء بالخدمات هو من سمات الحكومات الريادية، التي تعتبر أن مؤشر الأداء الحكومي هو مدى سعادة الجمهور».

ومن جانبه أوضح عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي أن الدورة الحالية من جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية شهدت منافسة قوية بين الجهات الحكومية التي ترشحت لمرحلة تصويت الجمهور وأثبت نظام التصويت نجاحاً متميزاً عبر السنوات.

وكان للجنة التحكيم الدولية دور رئيسي في اختيار وترشيح المتأهلين لهذه المرحلة، وتم إتاحة المجال أمام الجمهور لاختيار الجهة التي تحصل على راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية والتي ظفرت بها هيئة الطرق والمواصلات.

استثنائية

ومن جانبها أوضحت إيمان السويدي مديرة مركز نموذج دبي أن عملية التصويت هذا العام لاقت إقبالاً كبيراً من قبل متعاملي حكومة دبي وكانت المنافسة قوية نظراً لاستثنائية المبادرات وكونها تساهم وبشكل رئيسي في إسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم في تلقي الخدمات.

حضر مراسم التسليم كل من مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وعبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي وإيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي إضافة إلى فرق العمل من كلا الجهتين.

يذكر أن راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية تسلم للجهة الحكومية التي تحصل على أكبر نسبة من أصوات الجمهور لمدة عام كامل وترفعها أمام المبنى الرئيسي للجهة ليتم بعد ذلك تسليمها للجهة الحكومية التي تحصل على النسبة الأكبر من الأصوات في السنة التي تليها، وحصلت عليها في العام في العام 2013 هيئة الطرق والمواصلات وتراخيص في العام 2014 ودائرة السياحة والتسويق التجاري في العام 2015.

المظلات الذكية

قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في ما يتعلق بمبادرة «المظلات الذكية» بتوقيع شراكة حكومية متميزة مع القطاع الخاص لتوفير مظلات ذكية لركاب الحافلات حيث تم تزويدها بخدمات ذكية عدة كالإنترنت المجاني وأجهزة التسوق وأجهزة الخدمة الذاتية، وعمل هذا على تحسين تجربة المتعاملين ورضاهم ليصل إلى 91 % في 2016.

مطر الطاير: إنجاز فريق العمل الواحد

أعرب مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن سروره بفوز الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، عن مبادرة المظلات الذكية، وتشرف فريق عمل الهيئة بتسلمها من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أن الهيئة نجحت للعام الثالث على التوالي في الظفر بنصيب الأسد، في جوائز البرنامج، الذي يحمل اسماً كبيراً وغالياً على قلوبنا، وهو اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال الطاير: «هذا هو التتويج الثاني لهيئة الطرق والمواصلات براية برنامج حمدان بن محمد، ونحن فخورون كون الهيئة أول جهة حكومية تفوز بالراية في عام 2013، عن مبادرة خدمة المترو السريع، لتعود مجدداً للهيئة»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل فريق العمل الواحد والإعداد الدقيق والجيد للملفات المقدمة للبرنامج.

جهود

وأضاف: «تعد مبادرة «المظلات الذكية» جزءاً من مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لدعم جهود حكومة دبي في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتحقيق السعادة للناس، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي في دبي، من خلال تطوير مرافق المواصلات العامة وتحويلها إلى مرافق ذكية توفر قنوات إضافية لتعبئة التعرفة وتقدم معلومات فورية عن مواعيد الرحلات.

وأعلن مطر الطاير عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «المظلات الذكية» التي تشمل تفعيل خاصية تواصل المتعاملين بشكل مباشر مع الهيئة، وكاميرات مراقبة لرفع مستوى الأمان للمستخدمين.