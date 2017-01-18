عبدالله بن زايد: «التعاون الآسيوي» يحقق آمال الشعوب

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات تؤمن بأن منتدى ورؤية حوار التعاون الآسيوي 2030 يسهم في تعزيز مكتسبات التعاون الدولي، وله دور مهم في تعزيز الحوار الشامل بين الدول بشأن أهم القضايا والاتجاهات المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. مضيفاً سموه: «نحن في الإمارات نتطلع أن يكون تجمعنا خطوة واعدة نحو المستقبل المنشود الذي يحقق آمال شعوب القارة نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار».

جاء ذلك أمس في أبوظبي خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD) الذي تستضيفه الإمارات بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنتدى، حيث ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع الوزاري.

ترحيب

وافتتح سموه الاجتماع بالترحيب بالوزراء ورؤساء الوفود في بلدهم الثاني الإمارات، معرباً سموه عن تقديره لحضورهم الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي يقام تحت عنوان «أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة» ويأتي في إطار التزام الإمارات بتفعيل دور هذا التجمع الآسيوي، وبشكل يتزامن مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الذي يُعتبر منصة مثالية للحوار والتعاون الدولي لبحث أبرز القضايا والحلول العالمية في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة والاستدامة.

وأشاد سموه باستضافة مملكة تايلاند للقمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي في بانكوك أكتوبر الماضي، التي أكدت حرص واهتمام قادة الدول الآسيوية على دعم هذا الصرح والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030م.

وشكر سموه بنديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي وفريق الأمانة العامة على جهودهم المبذولة في الإعداد والتحضير المتميز لهذا الاجتماع.

رؤية

وأضاف سموه: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل على تحويل رؤية الشعوب المشتركة للتنمية الدولية إلى جهود ملموسة خلال تنفيذ «الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر» وتحقيق غاياتها ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وأكد سموه مواصلة دولة الإمارات بذل جهودها الحثيثة وتعاونها مع المجتمع الدولي وحوار التعاون الآسيوي. وقال سموه: «يأتي إعلان أبوظبي الذي سيصدر عن اجتماعنا هذا، من أجل المساهمة الفاعلة في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية، وإننا نؤمن بأن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وحلولها العملية يسهم في تحقيق هذا الهدف والأهداف المرتبطة بالنمو الاقتصادي وتوفير الطاقة المستدامة والمياه النظيفة، علاوة على آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية، والتكامل الاقتصادي وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم، وتشجيع المبادرات والابتكار والإبداع، بما يحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للقارة الآسيوية.

وأضاف سموه: «لقد نجحت دولة الإمارات في استضافة المعرض الدولي إكسبو دبي 2020 وشعاره الرئيسي هو «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، وهذا يعني أن الوصول إلى حلول مستدامة للمشكلات العالمية يتطلب تفهم مختلف الثقافات وتعاون الدول والمناطق المختلفة».

وأوضح سموه أن مفهوم إكسبو 2020 دبي يأتي تجسيداً لعالمنا الحديث الذي يسوده الترابط والتواصل أكثر من أي وقت مضى، ومن هنا نتطلع لمشاركة دول حوار التعاون الآسيوي في هذا الحدث الدولي الهام من أجل تعزيز التعاون والتواصل وتكوين الشراكات، لخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة للقارة الآسيوية خصوصاً، والعالم أجمع.

لقاء

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس أيرلان عبديلدايف وزير خارجية قيرغيزستان والوفد المرافق.

وبحث اللقاء - الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى الحوار الآسيوي الذي يعقد في أبوظبي - سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة، كما تناول الجانبان أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وقيرغيزستان، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه، أكد وزير خارجية قيرغيزستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيداً بالتطور الرائد الذي تشهده دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أيرلان عبديلدايف على مذكرتي تفاهم بين دولة الإمارات وقيرغيزستان؛ الأولى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والثانية للتعاون في مجال التربية البدنية والرياضة.

تعاون

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

بحث اللقاء - الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى الحوار الآسيوي الذي يعقد في أبوظبي - علاقات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإندونيسيا. من جانبها أكدت وزيرة خارجية إندونيسيا حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أهمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبنغلاديش.

من جانبه أكد شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات.

إعلان أبوظبي: الطاقة والغذاء والمياه حق للجميع

صدر أمس «إعلان أبوظبي» في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ACD الذي استضافته دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنتدى.

ودعا إلى إقرار رؤية آسيا للتعاون 2030 نحو المستقبل المستدام، مؤكداً حق جميع مواطني كل الدول الأعضاء بمنتدى حوار التعاون الآسيوي في الحصول على الطاقة والغذاء والمياه.

وأيد المجتمعون رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030 نحو المستقبل المستدام في آسيا مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر المقترحة في خطة 2017-2021 نحو تحقيق رؤية المنتدى.

وأكدوا التزامهم بتلبية جميع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، مقرين بأن الحصول على الطاقة والغذاء والماء حق لجميع المواطنين ومسؤولية أساسية لكل دولة عضو في منتدى الحوار.

ودعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الإقليمي شاملاً جميع البرامج والمبادرات لتسهيل عبور التجارة الإقليمية وتوسيع التجارة وزيادة الاستثمار وتعزيز تنمية البنية التحتية.

ورحب المشاركون بمعرض «اكسبو آستانا 2017» الذي يعقد خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر من العام 2017 والمخصص لـ «طاقة المستقبل».

وشدد «إعلان أبوظبي» على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والشفافية التنظيمية في تطوير السوق الآسيوية، وجعلها أكثر ديناميكية وفعالة للحصول على الطاقة والمياه والمواد الغذائية.

وأكد المشاركون في ختام «إعلان أبوظبي» أهمية الاعتدال كمنهج متوازن يمكن أن يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة.

إشادة

وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام الاجتماع الوزاري للمنتدى، بجهود فريق عمل الخبراء في مجال الطاقة، والذين قدموا «خطة عمل الطاقة» التي تعتبر إحدى أهم مخرجات الاجتماع الوزاري ومن شأنها أن تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية وتعزز حلول الطاقة المتجددة. وأعرب عن تطلعه من الدول الأعضاء المشاركة لدعم تنفيذ «خطة عمل الطاقة» والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الطاقة.