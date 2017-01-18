النعيمي يستعرض والقنصل الباكستاني علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان أمس سيد جاويد حسن القنصل العام الباكستاني الجديد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام الباكستاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

علاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز تلك العلاقة بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

ومن جانبه أعرب القنصل العام الباكستاني عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي المدير العام لإدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.