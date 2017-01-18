سلطان القاسمي يعتمد إنشاء مساكن في وادي الحلو

أعلن المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكلفة إنشاء 30 مسكناً في وادي الحلو، حيث ستباشر الدائرة، بإسناد الأعمال الإنشائية للمقاول في المشروع.

مشيراً، خلال مداخلة له في البث المباشر على إذاعة الشارقة، إلى أن الانتهاء من إنجاز المساكن يحتاج إلى 24 شهراً، لكن سيتم الاجتهاد والعمل على انتهائه خلال 18 شهراً، وأوضح المهندس الطنيجي، أن وادي الحلو من المناطق التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة، أهمية خاصة، قائلاً: إنه يريد أن يجعلها اسماً على مسمى.

آلية تنظيم

وتحدث الطنيجي أيضاً، مثمناً قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنظيمية للإسكان المؤقت في الإمارة، الذي يهدف إلى تنظيم آلية تأمين السكن البديل المناسب والمؤقت للأسر التي تستدعي ظروفها الآنية الانتقال من مسكنها الحالي، بسبب تعرض المسكن لأضرار طارئة، ويشكل خطورة على شاغليه، أو عدم صلاحيته للسكن لأسباب اجتماعية، ويتضمن القرار، شروط استحقاق المساعدة وحالات الاستحقاق، وحالات المنح وقيم المساعدة وآلية منحها.

وأفاد بأنه سيتم وفقاً للشروط، أخذ بعض النقاط في عين الاعتبار، منها دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، علاوة على إيجاد هامش من المرونة من حيث نوع ومقدار المساعدة، وأوضح بالأرقام، جهود الإمارة في ما يتعلق بالسكن الطارئ منذ إقراره في عام 2012 وحتى نهاية 2016.

حيث تم تقديم 1616 مساعدة إيجارية بإجمالي 53 مليوناً ونصف مليون درهم، هي قيمة المساعدات الإيجارية التي صرفت لمستحقيها، مضيفاً أن أكثر من 95 % من هذه الأسر، انتقلت من المساكن المؤقتة إلى الدائمة، فيما الـ 5 % ما زالوا مستمرين لأسباب مختلفة.

.. ويصدر مراسيم بشأن «التخطيط العمراني» والمجلس التنفيذي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 65 لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس التخطيط العمراني في الإمارة، كما أصدر مرسوماً أميرياً بترقية وتعيين خالد بن بطي رئيساً لدائرة التخطيط والمساحة، فيما أصدر سموه مرسوماً أميرياً، بشأن إعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي.

وتفصيلاً، نص المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2017، على أن يعدل المرسوم الأميري رقم 65 لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة المشار إليه باستبدال عضو المجلس السابق، المهندس صلاح بن بطي المهيري، المستشار في دائرة التخطيط والمساحة بعضو المجلس، المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ترقية

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2017 م، بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري في مادته الأولى، بأن يرقى المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة إلى درجة رئيس دائرة، ويعين رئيساً لدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

> ويعمل بهذه المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه، كل في ما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

إعادة تسمية

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2017، بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 83 لسنة 2015، بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وينص المرسوم الأميري، على أن يعدل المرسوم الأميري رقم 83 لسنة 2015، بشأن إعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، المشار إليه باستبدال عضو المجلس السابق، المهندس صلاح بن بطي المهيري، المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، بعضو المجلس المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.