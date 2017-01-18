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محمد بن زايد: علاقاتنا مع الكويت أخوية متينة

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت وما تشهده من تطور وازدهار في ظل حرص قيادتي البلدين على دعم وتعزيز هذه العلاقات بما يحقق خير وصالح الشعبين الشقيقين.

رسالة

وتلقى سموه رسالة شفوية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لقاء

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بالمعمورة في أبوظبي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة.

ورحب سموه بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت وسبل تطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح الثنائية والتعاون الخليجي المشترك.

تحيات

ونقل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولسموه، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والتقدم.

ومن جانبه حمّل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحيات سموه للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنيات سموه لدولة الكويت الرقي والرفعة والتقدم.

وجهات النظر

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت.

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