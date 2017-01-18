انخفاض كبير غير متوقع في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18/1/2017

سمر العشري

قامت جميع شركات الحديد اليوم الأربعاء 18 يناير بخفض جميع منتجاتها من أسعار حديد التسليح بقيمة 580 جنيه للطن بعد أن كان شركات حديد التسليح قد قامت بتثبيت سعر الحديد ب 10200 جنيه وقد وصل سعر الحديد 9718 ويرجع هذا إلى الحديد التركي الذي تم استيراده من تركيا .

كما تشهد أسعار الأسمنت انخفاض بمعدل 35 جنيه .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

الشركة يليها المنتج يتبعه أقل سعر وأخيراً أعلي سعر :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر

حديد عز عز 10400 جنية 10400 جنية

الدخيلة 10400 جنية 10400 جنية

حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي بشاي 10380 جنية 10380 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10150 جنية 10150 جنية

حديد الكومي الكومي 10100 جنية 10100 جنية

حديد المعادي المعادي 10050 جنية 10050 جنية

حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية

حديد العشري العشري 10100 جنية 10100 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية

حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية

حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية

حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية

حديد سرحان سرحان 10100 جنية 10100 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 10100 جنية 10100 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10100 جنية 10100 جنية

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :

بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح778جنيه بمعدل انخفاض 35جنيهات وأسمنت الصخرة 738 جنيه وارتفع أسمنت المصري بمعدل خمسة جنيهات ليصل إلى 753 جنيه و بلغ سعر طن أسمنت المخصوص 773 جنيه و انخفض سعر اسمنت أسوان إلى 735 جنيه وانخفض سعر طن اسمنت العسكري بمعدل 35 جنيه ليصل إلى 725 جنيه للطن

بينما انخفض سعر أسمنت الفاخر بمعدل 10 ليبلغ 750 جنيه للطن وبلغ سعر طن اسمنت السويس بمعدل انخفاض23 ليصل إلى 770 وانخفض سعر أسمنت شورى 7الى 730 جنيه بمعدل انخفاض 15 جنيه أما مصر بني سويف 768 جنيه بمعدل انخفاض 7 جنيه وجنوب الوادي 753 جنيه للطن أما المسلة بلغ سعره 735 جنيه للطن بانخفاض 15 جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

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