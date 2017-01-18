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انخفاض كبير غير متوقع في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18/1/2017

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انخفاض كبير غير متوقع في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18/1/2017 انخفاض كبير غير متوقع في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18/1/2017

قامت جميع شركات الحديد اليوم الأربعاء 18 يناير بخفض جميع منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيه للطن بعد أن كان شركات حديد التسليح قد قامت بتثبيت ب 10200 جنيه وقد وصل سعر الحديد 9718 ويرجع هذا إلى الحديد التركي الذي تم استيراده من تركيا .

كما تشهد أسعار الأسمنت انخفاض بمعدل 35 جنيه .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

الشركة يليها المنتج يتبعه أقل سعر وأخيراً أعلي سعر :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 10400 جنية 10400 جنية
الدخيلة 10400 جنية 10400 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
حديد بشاي بشاي 10380 جنية 10380 جنية
الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
حديد المراكبي المراكبي 10150 جنية 10150 جنية
حديد الكومي الكومي 10100 جنية 10100 جنية
حديد المعادي المعادي 10050 جنية 10050 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
حديد العشري العشري 10100 جنية 10100 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان سرحان 10100 جنية 10100 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 10100 جنية 10100 جنية
ستيل مصر ستيل 10100 جنية 10100 جنية

اليوم الأربعاء :

بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح778جنيه بمعدل انخفاض 35جنيهات وأسمنت الصخرة 738 جنيه وارتفع أسمنت المصري بمعدل خمسة جنيهات ليصل إلى 753  جنيه و بلغ سعر طن أسمنت المخصوص 773 جنيه و انخفض سعر اسمنت أسوان إلى 735 جنيه وانخفض سعر طن اسمنت العسكري  بمعدل 35 جنيه ليصل إلى 725 جنيه للطن

بينما انخفض سعر أسمنت الفاخر بمعدل 10 ليبلغ 750 جنيه للطن وبلغ سعر طن اسمنت السويس  بمعدل انخفاض23 ليصل إلى 770 وانخفض سعر أسمنت شورى 7الى 730 جنيه  بمعدل انخفاض 15 جنيه أما مصر بني سويف 768 جنيه  بمعدل انخفاض 7 جنيه وجنوب الوادي 753 جنيه للطن أما المسلة بلغ سعره  735 جنيه للطن بانخفاض 15 جنيه .

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رئيس قسم الأخبار

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