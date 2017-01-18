السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى بالصالحية الجديدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشى بناحية مشروع "الخطارة" بدائرة قسم الصالحية الجديدة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمبانى المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحظيرة المُشار إليها مبنية بالطوب الأبيض ومعروشة بالعروق الخشبية، ملك المدعو "إيهاب عبده محمد أحمد" 39 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بذات الناحية.

أسفر الحريق عن نفوق رؤوس ماشية واحتراق سقف الحظيرة، ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات بالأشخاص، وبسؤال مالك الحظيرة أيد ما جاء بالتحريات ولم يعلل سبب الحريق أو تهم أحد بالتسبب فيه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 89 إدارى الصالحية الجديدة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.