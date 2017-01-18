ضبط عاطل بحوزته 1300 قرص ترمادول بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط، برئاسة المقدم على عامر، وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط برئاسة الرائد أحمد الدمرداش من ضبط "السيد.ال" 43 عاما عاطل، ومقيم بقرية السنانية دائرة مركز دمياط (والمسجل جنائيًا تحت رقم 804 فئة "ب" فى مجال السرقات العامة وله ملف معلومات تحت رقم "6458" فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة ) باتخاذه مدينة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الأقراص المخدرة.

وتم ضبط المتهم عقب تقنيين الإجراءات وبحوزته 1300 قرص مخدر من عقار "الترامادول"ومبلغ مالى 430 جنيها وسلاح أبيض "مطواة ".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 /280 جنايات قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2017.