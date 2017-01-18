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محامى أبو تريكة: سنطعن على إدراج اللاعب بالكيانات الإرهابية أمام النقض

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محامى أبو تريكة: سنطعن على إدراج اللاعب بالكيانات الإرهابية أمام النقض محامى أبو تريكة: سنطعن على إدراج اللاعب بالكيانات الإرهابية أمام النقض

>كتب محمد عبد الرازق

قال المحامى محمد عثمان دفاع محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، إنه يثق فى سلامة موقف موكلة  القانونى وقضاء محكمه النقض، مؤكدا على أنه سيتقدم بالطعن على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.

 

وأشار عثمان، إلى أن القرار صدر بجلسه 12 يناير الجارى دون إعلان حتى يتمكن من الدفاع عنه، موضحًا أنه صدر مخالف لنص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنه 2015، حيث لم يصدر ضد أبو تريكه أى أحكام جنائية ولم تجرى معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه.


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