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وزير المالية: إصدار السندات لإيجاد مصادر تمويل جديدة لسد عجز الموازنة

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وزير المالية: إصدار السندات لإيجاد مصادر تمويل جديدة لسد عجز الموازنة وزير المالية: إصدار السندات لإيجاد مصادر تمويل جديدة لسد عجز الموازنة

>كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المصرية لجأت إلى إصدار السندات لإيجاد مصادر تمويل جديدة لسد عجز الموازنة، معتبرا أن السندات دينا جديدا على الدولة المصرية، لكن فى نفس الوقت هى مصدر للتمويل.

 

وأضاف الوزير فى تصريحات إعلامية، أن الفائدة على السندات الدولارية التى تطرحها  ، بالمقارنة بأسعار الفائدة على السندات والأذون التى تصدر فى السوق المحلى، أقل بكثير، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة فى بيع السندات بالخارج يعطى ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى.

 

وأوضح عمرو الجارحى، أن المرحلة المقبلة لن تشهد نفس الصعوبة التى نعانى منها حاليا، لأن الدولة تجاوزت الظروف الاقتصاية الصعبة، لافتا إلى أن الدولة تقدم دعما لمواطنين لا يستحقونه، وهذا بمثابة إهدار للمال العام.

 

وأشار إلى أن الغرض من تثبيت الجمركى هو التسهيل على المستورد فى أداء عمله، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية ترفض تأجيل أى قرارات اقتصادية صعبة كما كان يحدث فى الماضى، وهذا من منطلق الشجاعة والأمانة والقدرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة على عكس النظم السابقة.


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