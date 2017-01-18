ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18/1/2017

سمر العشري

استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ، وع العلم ان السعودية كانت تعاني من هبوط في الاقتصاد وذالك كان في شهر أكتوبر 2016 ، إلا أن السعودية تشهد استقرار قوي في الاقتصاد وارتفاع مع بداية العام الجديد ، وهذا بعد أعلان العام المالي الجديد للسعودية ، وتم استقرار الاقتصاد السعودي .

سعر الريال اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.9124 5.0595

التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.7921 4.8595

مصرف-ابو-ظبي 4.9992 5.0397

البنك-المصري-الخليجي 5.0241 5.0551

بنك-سايب 4.9700 5.0300

البنك-الأهلي 4.9592 4.9864

بنك-البركة 4.8750 5.0928

بنك-القاهرة 4.9077 4.9887

بنك-الاسكندرية 5.0177 5.0305

البنك-العربي-الافريقي 4.9846 5.0396

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في السوق السوداء :

فقد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads