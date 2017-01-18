ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18/1/2017

استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ، وع العلم ان السعودية كانت تعاني من هبوط في الاقتصاد وذالك كان في شهر أكتوبر 2016 ، إلا أن السعودية تشهد استقرار قوي في الاقتصاد وارتفاع مع بداية العام الجديد ، وهذا بعد أعلان العام المالي الجديد للسعودية ، وتم استقرار الاقتصاد السعودي .
سعر الريال اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية :
البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.9124 5.0595
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.7921 4.8595
مصرف-ابو-ظبي 4.9992 5.0397
البنك-المصري-الخليجي 5.0241 5.0551
بنك-سايب 4.9700 5.0300
البنك-الأهلي 4.9592 4.9864
بنك-البركة 4.8750 5.0928
بنك-القاهرة 4.9077 4.9887
بنك-الاسكندرية 5.0177 5.0305
البنك-العربي-الافريقي 4.9846 5.0396
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في السوق السوداء :
فقد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري .إعلان - Ads إعلان - Ads