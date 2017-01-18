كهربا يستعين بـ"الحكم والأدعية" بعد التعادل السلبى مع مالى

كتب عمرو جاب الله

استعان محمود كهربا صانع ألعاب المنتخب الوطنى، بالحكم والأدعية بعد جلوسه على مقاعد بدلاء الفراعنة طوال مواجهة مالى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب "بورت جنتيل" فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية "الجابون 2017"، والتى انتهت بالتعادل، فى المجموعة التى تضم إلى جوارهما منتخبى غانا وأوغندا.

وضع كهربا على "الواتس آب" الخاص به صورة لأحد الحكم والأقوال المقتبسة والتى تعود إلى الفيلسوف والمؤرخ اليوناني بلوتارخ والتى تقول:"يظهر معدن الإنسان في الطريقة التي يصمد بها تحت وطأة المحن" ثم غير كهربا الصورة الخاصة به على "واتس آب" بدعاء:"اللهم اجعل أيامنا سعيدة مليئة بجميل التدبير واللطف والتيسير".