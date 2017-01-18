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الأهلى يطلب التعاقد مع الكونغولى ميشاك إليا نجم مازيمبى

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الأهلى يطلب التعاقد مع الكونغولى ميشاك إليا نجم مازيمبى الأهلى يطلب التعاقد مع الكونغولى ميشاك إليا نجم مازيمبى

>كتب محمد عراقى

أرسل مسئولو النادى الأهلى، عرضاً رسمياً لمازيمبى الكونغولى، لشراء ميشاك اليا نجم الكونغولى للمحليين وصاحب الـ21 عاماً لتدعيم الهجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتنتظر إدارة الأهلى رد مازيمبى النهائى بخصوص طلب شراء ميشاك، بعد التوصل مع اللاعب لإتفاق مادى يقضى بحصول على 400 الف دولار سنوياً.

ويرغب الأهلى فى تدعيم خط هجومه بمهاجم إفريقى لتعويض رحيل الغاني جون أنطوى لمصر المقاصة على سبيل الإعارة، حيث يعد إليا والغانى اسيفواه هم الأقرب أن ينتقل أحدهم للفريق الأحمر خلال الساعات القادمة.


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مصر 365

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