انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الاربعاء 18-1-2017

سمر العشري

يوجد انخفاض في بورصة الذهب العالمية لنفس هذا الاسبوع ، وهذا حدث نتيجة اضطرابات وقلق في أسواق البورصة العالمية، عقب إعلان فوز "دونالد ترامب" بالرئاسة الامريكية ، فقد تراجعت مؤشرات البورصة تراجعاً ملحوظ و بالتالي أثر على سعر الذهب المحلي، و يتوقع الخبراء استقرار السوق العالمي وارتفاع السعر المحلي مرة أخرى.

سعر الذهب اليوم في مصر :

سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري

سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري

سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري

سعر عيار ذهب 22 665 جنية مصري

سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري

سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري

اسعار الاوقية 22,570 بالجنية المصري

سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري

شبكةعيونالإخبارية

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