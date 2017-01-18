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انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الاربعاء 18-1-2017

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انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الاربعاء 18-1-2017 انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الاربعاء 18-1-2017

يوجد انخفاض في بورصة الذهب العالمية لنفس هذا الاسبوع ، وهذا حدث نتيجة اضطرابات وقلق في أسواق البورصة العالمية، عقب إعلان فوز "دونالد " بالرئاسة الامريكية ، فقد تراجعت مؤشرات البورصة تراجعاً ملحوظ و بالتالي أثر على المحلي، و يتوقع الخبراء استقرار السوق العالمي وارتفاع السعر المحلي مرة أخرى.

سعر الذهب اليوم في :

  • سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 22 665 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري
  • سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري
  • الاوقية 22,570 بالجنية المصري
  • سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري

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