ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الاربعاء 18-1-2017 فى البنوك

سمر العشري

من المتوقع تحرك سعر الدولار اليوم الاربعاء فى البنوك الرسمية ليواصل الدولار إرتفاعه أمام الجنيه المصرى وهى الإرتفاعات التى بدأها الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصرى بداية الأسبوع الجارى.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25 منذ 7 أيام

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 18.95 منذ 1 يوم

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.87 18.88 منذ 11 ساعة

المصرف المتحد 18.85 18.90 منذ 12 ساعة

بنك التعمير والإسكان 18.85 19.15 منذ 11 ساعة

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00 منذ 11 ساعة

البنك المصري الخليجي 18.85 18.95 منذ 2 يومين

بنك الإسكندرية 18.80 18.85 منذ 12 ساعة

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.80 18.90 منذ 1 يوم

بنك مصر إيران للتنمية 18.80 18.90 منذ 1 يوم

البنك العربي مصر. 18.80 18.90 منذ 11 ساعة

بنك البركة مصر 18.75 18.95 منذ 6 أيام

بنك بلوم مصر 18.75 18.85 منذ 14 ساعة

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.75 18.90 منذ 12 ساعة

البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85 منذ 13 ساعة

البنك المركزي المصري 18.71 18.88 منذ 1 يوم

بنك قناة السويس 18.70 18.95 منذ 1 يوم

كريدي أجريكول مصر 18.70 18.95 منذ 2 يومين

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75 منذ 12 ساعة

بنك القاهرة 18.60 18.70 منذ 12 ساعة

البنك اﻷهلي المصري 18.60 18.70 منذ 1 يوم

بنك مصر 18.60 18.70 منذ 1 يوم

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.55 18.70 منذ 14 ساعة

سعر الدولار اليوم الاربعاء في السوق السوداء :

جاء سعر الدولار اليوم الاربعاء ما بين 19.30 و 19.40 للشراء مع توقعات بتحرك الدولار فى السوق السوداء اليوم، وإختلف سعر الدولار خلال الأيام الماضية بشكل كبير وخاصة فى البنوك والتى شهدت إرتفاع لنسق أسعار العملة الأمريكية قابله إرتفاعات طفيفة فى السوق الموازية مع توقعات بإرتفاعات كبيرة مع عودة الإستيراد من جديد .

شبكةعيونالإخبارية

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