أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الاربعاء 18-1-2017 فى البنوك

Google+ Print
ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الاربعاء 18-1-2017 فى البنوك ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الاربعاء 18-1-2017 فى البنوك

من المتوقع تحرك اليوم الاربعاء فى البنوك الرسمية ليواصل الدولار إرتفاعه أمام الجنيه المصرى وهى الإرتفاعات التى بدأها الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصرى بداية الأسبوع الجارى.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

إتش إس بي سي 18.90 19.25 منذ 7 أيام
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 18.95 منذ 1 يوم
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.87 18.88 منذ 11 ساعة
المصرف المتحد 18.85 18.90 منذ 12 ساعة
بنك التعمير والإسكان 18.85 19.15 منذ 11 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.85 19.00 منذ 11 ساعة
البنك المصري الخليجي 18.85 18.95 منذ 2 يومين
بنك الإسكندرية 18.80 18.85 منذ 12 ساعة
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.80 18.90 منذ 1 يوم
بنك مصر إيران للتنمية 18.80 18.90 منذ 1 يوم
البنك العربي مصر. 18.80 18.90 منذ 11 ساعة
بنك البركة مصر 18.75 18.95 منذ 6 أيام
بنك بلوم مصر 18.75 18.85 منذ 14 ساعة
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.75 18.90 منذ 12 ساعة
البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85 منذ 13 ساعة
البنك المركزي المصري 18.71 18.88 منذ 1 يوم
بنك قناة السويس 18.70 18.95 منذ 1 يوم
كريدي أجريكول مصر 18.70 18.95 منذ 2 يومين
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75 منذ 12 ساعة
بنك القاهرة 18.60 18.70 منذ 12 ساعة
البنك اﻷهلي المصري 18.60 18.70 منذ 1 يوم
بنك مصر 18.60 18.70 منذ 1 يوم
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.55 18.70 منذ 14 ساعة

سعر الدولار اليوم الاربعاء في السوق السوداء :

جاء سعر الدولار اليوم الاربعاء ما بين 19.30 و 19.40 للشراء مع توقعات بتحرك الدولار فى السوق السوداء اليوم، وإختلف سعر الدولار خلال الأيام الماضية بشكل كبير وخاصة فى البنوك والتى شهدت إرتفاع لنسق العملة الأمريكية قابله إرتفاعات طفيفة فى السوق الموازية مع توقعات بإرتفاعات كبيرة مع عودة الإستيراد من جديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار