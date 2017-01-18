الننى: قلة الخبرة سبب التعادل أمام مالى ولم أتوقع تنظيم المنافس

كتب محمد عراقى

أكد محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى والمنتخب الوطنى أن فريقه كان منظما دفاعياً أمام المنتخب المالى ،مرجعاً انتهاء المباراة بالتعادل بسبب عدم استغلال الفرص ،الأمر الذى يرجع لقلة الخبرات ،خاصة أن هناك 9 لاعبين فى المنتخب المصرى يشاركون لأول مرة فى المعترك الأفريقى.

وقال الننى فى تصريحات تلفزيونية إنه لم يكن يتوقع أن يظهر فريق مالى بهذا التنظيم مؤكداً فى الوقت ذاته على ثقته فى تأهل الفراعنة للدور الثانى من البطولة الأفريقية.

كان المنتخب الوطنى قد تعادل سلبيا مع نظيره المالى فى اللقاء الذى أقيم بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لأمم أفريقيا بالجابون.