أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017.. نقطة لمصر

كتب عمرو جاب الله

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتى على رأسها التعادل السلبي بين المنتخب الوطني ونظيره المالي، فى مستهل مشوار الفراعنة بأمم إفريقيا 2017 في الجابون.

الحضرى يقود الفراعنة لتعادل سلبى أمام مالى فى أمم 2017

انتهت مباراة مصر ومالى فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بالتعادل السلبى فى أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة. يحتل منتخب غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ثم مصر، بينما جاء منتخب مصر ومالى فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة ثم أوغندا فى المركز الأخير دون نقاط. 2500 ورقة تحدد الـ DNA للاعبى المنتخب حصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على 2500 ورقة خاصة بتحليل الـDNA لكل لاعبى المنتخب، والخاص بمعرفة النظام الغذائى والتدريبى لكل لاعب. خضع جميع لاعبى المنتخب الـ24 المشاركين فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى انطلقت الأحد الماضى، والذى يمكن الجهاز من معرفة قدرة الاستشفاء الخاصة بكل لاعب ومدى احتمالية تعرضه للإصابات المختلفة وطرق الوقاية منها، مع القدرة على وضع برنامج غذائى خاص لكل لاعب طبقا لنتيجة التحاليل.

الحضرى أكبر لاعب يشارك فى بطولة أفريقيا

سجل عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى رقما تاريخيا جديدا بمشاركته بديلا في مباراة الفراعنة أمام مالي، لتسجل رقما قياسيا جديدا، حيث يعتبر هو أكبر لاعب في البطولة يشارك بعدما شارك وعمره 44 عاما ويومين.

الزمالك: جلسة باسم مرسى غدا للتوقيع وليست للتفاوض أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن باسم مرسى مهاجم الفريق أخطره بالحضور لمقر النادى غدا للتوقيع بشكل رسمى على عقود التجديد وليس التفاوض. قال أحمد مرتضى لـ"اليوم السابع"، إن باسم مرسى أكد له خلال مكالمة هاتفية أنه سيتواجد فى مقر النادى غدا لتجديد عقده بشكل رسمى، موضحًا أن مرحلة التفاوض مع اللاعب انتهت بعد عقد عدة جلسات معه فى الفترة الأخيرة.

الأهلي يدفع 250 ألف دولار مقابل إتمام صفقة "بركات"

يتحمّل النادى الأهلى ما يقرب من 250 ألف دولار من صفقة انتقال عمرو بركات لاعب ليرس البلجيكى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجارى. ولم يُعلن الأهلى حتى الآن عن إتمام الصفقة، وأن كانت الساعات الماضية قد شهدت مفاوضات مُكثفة بين اللاعب والأهلي أسفرت عن اتفاق على جميع الخطوط العريضة تقريبًا.

مدير التعاقدات بالإسماعيلى: عقد عبد ربه المتداول "مزور"

أكد محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلى أن الصورة الضوئية المسربة من عقد النادى مع حسنى عبد ربه قائد الفريق مزورة، وأن هناك أشخاصا يرغبون فى أن يستمر النادى الإسماعيلى على وضعه الصعب المستمر خلال السنوات الأخيرة .