أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017.. الأبيض يطلب سالوم

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها دخول نادى الزمالك فى مفاوضات رسمية مع نظيره يونيون إسبانيولا التشيلى، للحصول على خدمات كارلوس سالوم مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

رسميا.. الزمالك يطلب كارلوس سالوم من نادى يونيون إسبانيولا التشيلى

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات رسمية مع نظيره يونيون إسبانيولا التشيلى، للحصول على خدمات كارلوس سالوم مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوى الحالى، حيث تم إرسال عرض رسمى للنادى التشيلى للحصول على خدمات اللاعب. ويترقب نادى الزمالك رد النادى التشيلى على العرض المقدم لضم كارلوس سالوم فى ظل رغبة القلعة البيضاء حسم الصفقة سريعا، ليكون متواجدا ضمن صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة.

الزمالك يحدد موعد ومكان ودية جولدى

قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، إقامة المباراة الودية أمام فريق جولدى فى الثانية ظهر غد الأربعاء، على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر. ويستعد نادى الزمالك لمواجهة الأولمبى فى كأس مصر يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 للمسابقة، وفى حال تأهل المنتخب الوطنى لأدوار متقدمة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون ستؤجل مباراة الزمالك و الأولمبى ليستعد الأبيض لمواجهة الأهلى يوم 10 فبراير فى السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات.

إسلام جمال يقترب من الإسماعيلى

اقترب إسلام جمال مدافع نادى الزمالك من الانتقال للنادى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المفاوضات المكثفة بينه وبين قلعة الدراويش خلال الساعات الأخيرة. "صلاة الاستخارة" تحسم تجديد معروف يوسف للزمالك أخطر معروف يوسف لاعب وسط نادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء، بقيامة بصلاة استخارة قبل حسم تجديده للنادى من عدمه. وينتهى تعاقد معروف يوسف مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وأكد المجلس الأبيض رغبته فى تجديد عقد اللاعب لكونه أحد العناصر الأساسية بالفريق، ويرغب الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى فى استمراره.

الزمالك: جلسة باسم مرسى غدا للتوقيع وليست للتفاوض

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن باسم مرسى مهاجم الفريق أخطره بالحضور لمقر النادى غدا للتوقيع بشكل رسمى على عقود التجديد وليس التفاوض. قال أحمد مرتضى لـ"اليوم السابع"، إن باسم مرسى أكد له خلال مكالمة هاتفية أنه سيتواجد فى مقر نادى الزمالك غدا لتجديد عقده بشكل رسمى، موضحًا أن مرحلة التفاوض مع اللاعب انتهت بعد عقد عدة جلسات معه فى الفترة الأخيرة.

الزمالك يعاقب رمزى خالد بسبب الغياب