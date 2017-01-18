أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها، مشاركة سعفان الصغير مدرب الحراس في المران بسبب نقص الحراس وعقد جلسة بين ابراهيم عثمان ومحمد صبحى لحسم أزمة تجديد عقده وأزمة تخفيض عقده وقرب التعاقد مع إسلام جمال.

بالصور.. مدرب حراس الإسماعيلى يشارك فى مران الدراويش

شارك سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى فى مران الدراويش المسائى، اليوم الثلاثاء، كحارس مرمى من أجل تعويض النقص العددى فى حراس المرمى بسبب تواجد محمد عواد فى صفوف المنتخب العسكرى الذى يشارك فى بطولة العالم العسكرية بعمان، وعدم مشاركة محمد صبحى في التقسيمة الجماعية.

رئيس الإسماعيلى يجتمع مع صبحى قبل المران لإنهاء أزمة مستحقاته وتمديد عقده

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى جلسة مع محمد صبحى حارس مرمى الدراويش فى حضور سعفان الصغير مدرب حراس المرمى من أجل التوصل لاتفاق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى قلعة الدراويش عن الثلاث مواسم السابقة.

مدير التعاقدات بالإسماعيلى: عقد عبد ربه المتداول "مزور"

أكد محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلى أن الصورة الضوئية المسربة من عقد النادى مع حسنى عبد ربه قائد الفريق مزورة، وأن هناك أشخاصا يرغبون فى أن يستمر النادى الإسماعيلى على وضعه الصعب المستمر خلال السنوات الأخيرة .

الإسماعيلى يكتفى بمعسكر داخلى بعد فشل إقامة "الخارجى"

اكتفى مسئولو نادى الإسماعيلى بخوض معسكر داخلى خلال فترة توقف الدورى، من أجل تجهيز اللاعبين لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، بناء على رغبة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى.

إسلام جمال يقترب من الإسماعيلى

أقترب إسلام جمال مدافع الزمالك من الانتقال للنادى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المفاوضات المكثفة بينه وبين قلعة الدراويش خلال الساعات الأخيرة.