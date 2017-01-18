أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017

Google+ Print
أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها، مشاركة سعفان الصغير مدرب الحراس في المران بسبب نقص الحراس وعقد جلسة بين ابراهيم عثمان ومحمد صبحى لحسم أزمة تجديد عقده وأزمة تخفيض عقده وقرب التعاقد مع إسلام جمال.

بالصور.. مدرب حراس الإسماعيلى يشارك فى مران الدراويش

 

 

شارك سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى فى مران الدراويش المسائى، اليوم الثلاثاء، كحارس مرمى من أجل تعويض النقص العددى فى حراس المرمى بسبب تواجد محمد عواد فى صفوف العسكرى الذى يشارك فى بطولة العالم العسكرية بعمان، وعدم مشاركة محمد صبحى في التقسيمة الجماعية.

 

رئيس الإسماعيلى يجتمع مع صبحى قبل المران لإنهاء أزمة مستحقاته وتمديد عقده

 

 

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى جلسة مع محمد صبحى حارس مرمى الدراويش فى حضور سعفان الصغير مدرب حراس المرمى من أجل التوصل لاتفاق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى قلعة الدراويش عن الثلاث مواسم السابقة.

 

مدير التعاقدات بالإسماعيلى: عقد عبد ربه المتداول "مزور"

 

 

أكد محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلى أن الصورة الضوئية المسربة من عقد النادى مع حسنى عبد ربه قائد الفريق مزورة، وأن هناك أشخاصا يرغبون فى أن يستمر النادى الإسماعيلى على وضعه الصعب المستمر خلال السنوات الأخيرة .

 

الإسماعيلى يكتفى بمعسكر داخلى بعد فشل إقامة "الخارجى"

 

 

اكتفى مسئولو نادى الإسماعيلى بخوض معسكر داخلى خلال فترة توقف الدورى، من أجل تجهيز اللاعبين لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، بناء على رغبة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى.

 

إسلام جمال يقترب من الإسماعيلى

 

 

أقترب إسلام جمال مدافع الزمالك من الانتقال للنادى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المفاوضات المكثفة بينه وبين قلعة الدراويش خلال الساعات الأخيرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي