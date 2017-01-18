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حمادة صدقى: أداء المنتخب سىء وأوغندا أصعب من مالى

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حمادة صدقى: أداء المنتخب سىء وأوغندا أصعب من مالى حمادة صدقى: أداء المنتخب سىء وأوغندا أصعب من مالى

>كتب رمضان حسن

قال حمادة صدقي نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لمنتخب 99 إن أداء الفراعنة الكبار اليوم أمام مالي بالجولة الأولي لأمم أفريقيا التي تحتضنها الجابون سيء،مؤكدا أن الفريق الوطني غاب عنه أي لمحات جمالية أو أنياب هجومية مما ساهم في خروج اللقاء بالتعادل السلبي.

وشدد صدقي في تصريحات لـ"اليوم السابع"،على أن التغييرات التي أجراها هيكتور كوبر لم تكن في محلها ولم تحدث أي طفرة علي الأداء، موضحا أن خروج محمد صلاح صانع الألعاب يعتبر جرأة من الخواجة الأرجنتيني رغم أن صلاح من العناصر القادرة علي صناعة الفارق في أي لحظة.

وأوضح أن الأوغندي الذى سيواجه يوم السبت القادم أقوي من مالي وقدّم أداء متميزا للغاية أمام غانا بفضل مهارت  وسرعات بعض لاعببيه بعيدا عن الخسارة ولذلك يجب أن يُعالج كوبر كل الأخطاء لضمان الفوز.


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